Accoltellata dal marito davanti alla figlia: notte di terrore ad Acquaviva delle Fonti

Ha accoltellato la moglie in casa davanti agli occhi della figlia 16enne ad Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari. La donna, la cittadina albanese SR, è stata aggredita da un connazionale, il 54enne SL, ed è rimasta ferita gravemente ad un polmone.

La 42enne di origini albanesi è stata raggiunta da tre fendenti al culmine di una lite: polmone lesionato

La donna non è in pericolo di vita mentre il marito è finito in carcere con l’accusa di tentato omicidio aggravato. L’accaduto è stato ricostruito dalla ragazzina, una dei cinque figli della coppia, che ha assistito ai terribili istanti che farà fatica a dimenticare.

Il dramma si è consumato in un’abitazione del centro storico di Acquaviva delle Fonti. La 42enne di origine albanese, è stata colpita con tre coltellate al torace al culmine di una lite con il partner. Dopo l’aggressione, la donna, ferita e sanguinante, ha avuto la forza di raggiungere la strada da dove ha chiesto aiuto mentre il marito si allontanava.

Sono stati i vicini, che avevano sentito le urla provenire dalla casa, a chiamare i soccorsi. E’ stata quindi portata in ambulanza prima all’ospedale di Acquaviva e poi trasferita nel reparto di chirurgia toracica del Policlinico di Bari dove è stata operata per una lesione al polmone.

La figlia 16enne ha ricostruito l’accaduto, la donna aveva già denunciato il marito ma poi aveva ritirato l’accusa

La donna è ricoverata in rianimazione post operatoria con riserva di prognosi. In passato aveva si era rivolta ad un centro antiviolenza ed aveva già denunciato il marito, ma poi aveva deciso di ritirare le accuse. La famiglia era già nota ai servizi sociali che ora, con il Tribunale per i minorenni, stanno verificando se ci siano parenti che possano occuparsi dei figli minorenni della coppia.

L’uomo è stato bloccato alcune ore dopo nelle vicinanze della stazione dei carabinieri del paese e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria: quando è stato fermato aveva ancora i vestiti insanguinati