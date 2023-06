Fiorello irrompe al Tg1 e fa ballare la giornalista Sonia Sarno (VIDEO)

Un blitz al Tg1 nel giorno in cui si è celebrato il record di ascolti per Viva Rai 2 in occasione dell’ultima puntata. Fiorello ha fatto irruzione nel corso del telegiornale delle 13:30.

Fiorello convince Sonia Sarno a ballare La notte vola durante il Tg1 , la giornalista: ‘Sono rovinata’

É bastato poco allo showman per coinvolgere la conduttrice, la giornalista Sonia Sarno, in un siparietto che è diventato virale. L’artista catanese è riuscito a far ballare il mezzo busto del Tg1 sulle note di La notte vola di Lorella Cuccarini. “É una cubista, lei ha un passato da ballerina” – ha affermato Fiorello aggiungendo che non avrebbe lasciato lo studio se non l’avesse vista ballare. Alla fine ha improvvisato il balletto.

“Signori la Cuccarini del Tg1, da lunedì il telegiornale ballato da lei. Ballando con le stelle ti aspetta”. Divertita Sonia Sarno ha ribattuto… “Sono rovinata”. Fiorello si è poi soffermato sul successo di Viva Rai 2. “La rivoluzione è stata quella dell’orario, portare un varietà a quell’ora poteva sembrare bizzarro. Noi non pensavamo al varietà ma un programmino mattutino, poi è venuta fuori Viva Rai 2”.