Aggressione choc a Treviso: il direttore dei Tg Medianordest Luigi Bacialli ferito alla testa, l’ipotesi

Luigi Bacialli

L’aggressione in pieno centro storico

Mattinata di violenza nel cuore di Treviso. Luigi Bacialli, 71 anni, direttore dei telegiornali dell’editrice Medianordest, è stato aggredito per strada da uno sconosciuto mentre si trovava a passeggio, a poca distanza dalla propria abitazione. L’episodio è avvenuto in via Cornarotta, una delle vie più centrali della città, dove si trova anche il comando provinciale dei carabinieri.

Secondo quanto riferito dall’ANSA, il giornalista sarebbe stato colpito al termine di un diverbio improvviso. L’aggressore si è poi dileguato, facendo perdere le proprie tracce. Bacialli è stato soccorso e trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Ca’ Foncello, dove è stato sottoposto ad accertamenti per ferite alla testa e alle costole. Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi ed è in fase di dimissione.

Il possibile movente: un litigio per i cani

A fornire ulteriori dettagli è stato il sindaco di Treviso, Mario Conte, intervenuto personalmente sul luogo dell’aggressione. Secondo quanto appreso dal primo cittadino, l’episodio sarebbe nato da un bisticcio verbale degenerato rapidamente.

“All’origine della discussione – ha spiegato Conte – ci sarebbe stato il comportamento dei cani del direttore”. In particolare, una piccola macchia di urina lasciata da uno dei due cani di piccola taglia di Bacialli vicino al muro esterno di un’abitazione avrebbe innescato il litigio con un residente della zona, che vivrebbe nella stessa via.

“Esprimo la mia solidarietà al direttore Bacialli, che è un amico – ha aggiunto il sindaco –. La motivazione per cui sarebbe stato aggredito mi pare del tutto priva di senso. Gesti di rabbia estrema come questo sono il segno di uno stress comunitario sempre più diffuso”.

Indagini in corso: caccia all’aggressore

Sull’accaduto stanno indagando gli investigatori della Questura di Treviso, chiamati a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e a identificare l’autore dell’aggressione. Al momento non risultano fermi né denunce formali, ma le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e visionando eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona.

L’episodio ha destato particolare allarme anche per il luogo in cui è avvenuto: una via centralissima e molto frequentata, in pieno giorno.

Chi è Luigi Bacialli

Luigi Bacialli è una figura storica del giornalismo televisivo del Nordest. È direttore delle testate giornalistiche del network Medianordest, gruppo editoriale della famiglia Jannacopulos che comprende Rete Veneta, Antenna Tre Nordest e Telenordest in Veneto, oltre a Telequattro e TV12 in Friuli Venezia Giulia.

Dal 21 gennaio 2019 ricopre anche il ruolo di presidente della Fondazione Veneto Film Commission, incarico che lo ha reso un punto di riferimento nel settore audiovisivo regionale.

La solidarietà delle istituzioni e del mondo del giornalismo

Numerosi i messaggi di vicinanza arrivati nelle ore successive all’aggressione. Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, ha espresso “ferma e irremovibile condanna di qualsiasi forma di violenza o intimidazione”, sottolineando come la sicurezza dei giornalisti e la libertà di stampa siano valori fondamentali.

Anche il Sindacato veneto giornalisti e l’Ordine dei giornalisti del Veneto hanno manifestato solidarietà al collega, definendo l’accaduto “un segnale preoccupante del clima di tensione che attraversa la società” e ribadendo che “ogni forma di violenza, tanto più se scaturita da motivi futili, è inaccettabile”.

Un episodio che interroga la città

L’aggressione a Luigi Bacialli, maturata per ragioni apparentemente banali, riaccende il dibattito sul livello di conflittualità quotidiana e sulla crescente intolleranza negli spazi urbani. Un fatto che, pur senza gravi conseguenze fisiche, lascia un segno profondo nel tessuto civile della città.