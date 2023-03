Al Bano a Belve: ‘Non doveva invadere l’Ucraina ma una buona parte di ragione ce l’ha’ (VIDEO)

Ha condannato l’invasione russa in Ucraina ma ha in parte difeso Putin nell’intervista rilasciata a Belve, in onda su Rai 2 martedì 7 marzo. Fanno discutere le dichiarazioni rilasciate da Al Bano durante l’intervista concessa a Francesca Fagnani.

Al bano torna a parlare di Putin a Belve: ‘Ho suonato per lui cinque volte, è stato un momento magico’

“Ho suonato cinque volte per Putin, non era solo lui ma era il popolo russo che è una cosa pazzesca, da brivido. L’ho conosciuto nel 1986 ed era capo del Kgb ed è venuto all’allora Leningrado a salutare, ringraziare ed a conoscerci. É stato un momento magico e tale è rimasto” – ha esordito Albano Carrisi che ha spiegato che non vede l’ora di tornare ad esibirsi in Russia. “Questo è un gravissimo errore, c’è cascato anche se una buona parte di ragione ce l’ha così come la parte del torto”.

La conduttrice le ha chiesto su cosa avesse ragione il leader russo. “L’Ucraina è stata sempre sotto la giurisdizione russa. La Nato se ne stava appropriando, se ne è appropriata…. ed è nata questa squallida guerra. In Donbas c’era una buona parte di popolazione russa. Sto parlando di cose che daranno fastidio ma questa è una verità che sanno in tanti ma pochi hanno il coraggio di dire. Io non approvo quello che ha fatto, chi lo approverebbe?

‘L’Ucraina è stata sempre sotto la giurisdizione russa e la Nato se ne è appropriata, sogno il concerto della pace’

Doveva accettare le provocazioni ma i carrarmati dovevano rimanere a bordo della Russia ma invadere quel Paese mi ha dato fastidio e mi chiedo sempre questo quando vedo queste violazioni ma Putin la sera riesce a dormire, a dare un bacio alla sua donna? Non pensa a chi non ha più un tetto e una famiglia”.

Al Bano sogna di cantare il concerto della pace in Piazza Rossa e a Kiev ma ha glissato quando Francesca Fagnani le ha chiesto se tornerebbe a cantare per Putin. “Io ho sempre cantato per i russi ed anche per Putin. Spero che succede un miracolo… Sai gli umani sono strani, tu avrai letto la storia di quel pazzo di Hitler. Vediamo come finirà questa drammatica guerra e se riescono a fare il miracolo della congiunzione ben venga”.