Dramma della gelosia a Suio Terme: carabiniere uccide il presunto rivale in amore e ferisce la partner

Era convinto che la partner, la 40enne Miriam Mignano, avesse una relazione con Giovanni Fidaleo, 60 anni direttore d’albergo, e quando nel pomeriggio di martedì 7 marzo li ha visti insieme all’esterno dell’hotel ubicato nella frazione di Suio Terme a Castelforte, in provincia di Latina, ha iniziato a sparare uccidendo l’uomo.

Il carabiniere Giuseppe Molinaro ha ucciso il direttore d’albergo Giovanni Fidaleo e ferito Miriam Mignano

Il carabiniere, il 58enne Giuseppe Molinaro, li ha inseguiti fino all’interno della struttura ricettiva esplodendo fino a dieci colpi. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare mentre la donna è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in eliambulanza dal campo sportivo di Suio in codice rosso al Gemelli di Roma dove è stata operata per le gravi ferite riportate al torace ed all’addome. La prognosi è riservata. Il militare è fuggito convinto di aver ucciso entrambi dirigendosi a Teano a casa di un amico raccontando quello che aveva fatto.

Il militare era convinto che la partner lo tradisse con la vittima, si è costituito dopo una breve fuga

Alla fine ha fatto contattare i carabinieri di Capua che l’hanno condotto in caserma al comando della locale Compagnia. Successivamente la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha disposto la misura restrittiva a carico di Molinaro. Miriam Mignano ha conosciuto Giovanni Fidaleo in quanto lavora come vigilantes nell’hotel di Suio Terme, in provincia di Castelforte. Sulla vicenda indagano i Carabinieri della Compagnia di Formia con il coordinamento del sostituto procuratore di Cassino, Chiara D’Orefice.