Alessandria, bimbo di 2 anni cade dalla finestra al terzo piano: cosa è successo e le sue condizioni

Apprensione per un bambino di due anni caduto dal terzo piano ad Alessandria

Sarebbe caduto dopo essersi sporto dalla finestra, mentre la mamma stava allattando il fratellino più piccolo, il bimbo di due anni precipitato dal terzo piano di un condominio in via Gandolfi, nel quartiere Cristo di Alessandria intorno alle 15:30 di lunedì 10 marzo.

Il bambino si è sporto dalla finestra mentre la mamma allattava

L’incidente – sul quale indagano i carabinieri – è avvenuto nell’appartamento abitato da una famiglia marocchina. In casa c’era anche la nonna. Il bambino, in prognosi riservata all’ospedale pediatrico di Alessandria, sarebbe precipitato dopo aver cercato di raggiungere un giocattolo che gli era caduto oltre il davanzale. Secondo la prima ricostruzione, sarebbe stata la nonna ad accorgersi della caduta e a soccorrere il nipotino, prima di chiedere aiuto a un passante mentre i vicini avrebbero chiamato il 118.

Il bambino è arrivato all’Ospedale Infantile di Alessandria in codice rosso. Attualmente in terapia intensiva, per lui è stata programmata una Tac per accertare le lesioni subite.

La disperata richiesta di aiuto della nonna, le concitate fasi dei soccorsi: è grave

Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma della Stazione di Alessandria Cristo e della Sezione Investigazioni Scientifiche. “Ho visto quando cercavano di farlo riprendere. L’ambulanza è arrivata senza il medico ed abbiamo dovuto richiamare ed aspettare altri dieci minuti. Sembra che la mamma stesse allattando un altro bimbo” – ha detto una vicina. “Hanno dovuto chiudere la strada perché c’era tanta gente”.