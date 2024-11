Alessandro Basciano, il legale sullo stalking a Sophie Codegoni: ‘Entrambi non avevano comportamenti sani’

“Quando sarà il momento rilascerò dichiarazioni, ora non lo è considerando che c’è molta strumentalizzazione”. Lo afferma l’avvocato Leonardo D’Erasmo, difensore del dj Alessandro Basciano, in merito all’arresto per atti persecutori del 35enne deejay nei confronti dell’ex compagna Sophie Codegoni, modella e influencer da 1,2 milioni di follower. “Sicuramente si tratta di un rapporto non sano ma è sbagliato dire che lui fosse violento o lo perseguitasse. Se una persona ti perseguita non continui a vederla”.

L’avvocato di Alessandro Basciano: ‘Si sono scambiati piccoli episodi violenti ma lui non ha denunciato’

Il legale di Basciano a Fanpage ha parlato di violenza verbale e di tanti piccoli episodi che si sono scambiati. “Solo che lei li ha denunciati mentre lui no. Avevano entrambi dei comportamenti non sani nella relazione. Confido in una dichiarazione della signora Codegoni” – ha aggiunto l’avvocato Leonardo D’Erasmo. Un rapporto nato sotto le telecamere – i due erano inquilini della casa più spiata d’Italia, il GF Vip nel 2022 – con tanto di proposta di matrimonio sul red carpet della mostra di Venezia nel settembre di due anni fa e il recente tentativo di riconciliazione davanti alle telecamere di Verissimo.

La reazione di Sophie Codegoni all’arresto dell’ex per stalking

Alessandro Basciano sarà interrogato sabato 23 novembre in carcere a San Vittore dal gip di Milano Anna Magelli che ha firmato la richiesta di misura cautelare del pm Antonio Pansa. Come ha reagito Sophie Codegoni all’arresto dell’ex? Nessuna dichiarazione ufficiale per il momento. L’influencer ha condiviso alcune Stories che la ritraevano in pizzeria nel momento in cui Basciano veniva raggiunto dall’ordinanza cautelare. Nelle ultime ore ha pubblicato su Stories alcuni scatti insieme alla figlia Celine.