‘Se non torni con me ti ammazzo’, Alessandro Basciano arrestato per stalking: aggressioni e minacce a Sophie Codegoni

“Se non torni con me, ti ammazzo come un cane”, “affacciati alla finestra, le paghi tt”, “per me sei morta, mi fai schifo”. Sono questi alcuni dei messaggi inviati da Alessandro Basciano , l’influencer in carcere per stalking nei confronti della sua ex e noto volto della tv, Sophie Codegoni, la quale, secondo il capo di imputazione è stata anche aggredita e strattonata nel corso di eventi pubblici e di lavoro.

Alessandro Basciano arrestato per stalking nei confronti di Sophie Codegoni: ‘Aggredita e strattonata anche a lavoro’

Alessandro Basciano , dj e influencer, è stato arrestato con ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Anna Magelli nell’inchiesta dell’aggiunta Letizia Mannella e della pm Alessia Menegazzo. “Si ritiene che la versione accusatoria fornita dalla persona offesa sia assolutamente credibile ed attendibile” – ha sottolineato il gip. La relazione tra i due era nata nel 2022 durante il reality Grande Fratello. Il 35enne ha partecipato anche a Temptation Island mentre la modella è stata tronista di Uomini e Donne. Dalla loro relazione è nata una bambina, Celine Blue. Basciano è padre anche Niccolò, avuto dall’ex compagna Clementine Deriu nel 2016.

Di recente erano stati ospiti di Verissimo con il dj che non aveva escluso il ritorno di fiamma. Il sito di Fabrizio Corona, Dillingernews.it, aveva pubblicato in anteprima la notizia dell’arresto. Arresto che con uno dei suoi profili social Basciano ha provato a smentire. Il 35enne, dopo l’arresto eseguito giovedì 21 novembre, è stato portato nel carcere milanese di San Vittore.

L’ordinanza di custodia cautelare riporta una serie di episodi violenti, pedinamenti, insulti e minacce che sono iniziati a luglio del 2023 e sono andati avanti fino al 14 novembre scorso. Nel settembre dell’anno scorso, durante la Fashion week, per lei appuntamento di lavoro, ha dovuto subire non solo una pioggia di insulti e minacce – tutti inviati con messaggi vocali – come “devi morire, fai schifo” ma poi, nonostante non fosse stato invitato, lo ha ritrovato a un evento “alla presenza di numerose persone”, davanti alle quali, aveva cominciato ad urlare intimandole di venire “via, vergognati, fai schifo” .

In quell’occasione avrebbe cominciato a strattonarla per il vestito ed a colpirla “ripetutamente da dietro sulla parte interna delle ginocchia, per farle perdere l’equilibrio; a causa di tale condotta totalmente imbarazzante, per cui Basciano aveva anche urtato un bicchiere causandone la caduta fragorosa a terra, aveva spinto la security ed era stato allontanato con la forza dal locale,” Sophie Codegoni “aveva perso anche l’opportunità di concludere il contratto con il brand sponsor dell’evento”.

‘Mi controllava ovunque’

Ha messo a verbale che non poteva più uscire “da sola”, se non quando sapeva, controllando i social, che lui era “via per lavoro”. Si faceva sempre “riaccompagnare a casa” e non poteva più nemmeno frequentare locali e ristoranti perché, “dato che lui ha molte conoscenze”, poteva sapere dove lei era. É il racconto di Sophie Codegoni, la modella e volto tv che ha denunciato l’ex compagno ed influencer Alessandro Basciano , finito in carcere per stalking.

Stando al racconto della 23enne, le aggressioni ei comportamenti persecutori del 35enne hanno influenzato tutte le sue abitudini di vita e le hanno causato anche problemi di salute, oltre che lavorativi. Non poteva più pubblicare foto sui social, altrimenti lui avrebbe capito dove era, e si sentiva “continuamente controllata” da lui. Il 35enne sarebbe riuscito a pedinarla in più occasioni, anche quando lei era assieme ai suoi familiari, e l’avrebbe chiamata “50-60” volte al giorno.

Dall’aggressione a Mykonos ai pugni all’amico poco giorni fa: ‘Costretta ad incontrarlo sotto minaccia’

Gli episodi menzionati nell’ordinanza vanno dalla prima aggressione del 26 luglio del 2023 nell’isola greca di Mykonos fino all’ultima della notte tra il 13 e il 14 novembre scorso a Milano, quando Basciano avrebbe prima preso a pugni un amico della 23enne e sfondato il parabrezza della sua auto e poi avrebbe chiamato l’ex compagna per dirle che sarebbe arrivato a casa sua per “ucciderla”. L’avrebbe minacciata anche a Ibiza e poi aggredita in tanti eventi a cui lei partecipava, come uno del 10 novembre scorso nella nota discoteca milanese Hollywood.

Il 4 novembre l’avrebbe costretta ad incontrarlo “sotto minaccia”, dopo che più volte dall’estate 2023 in avanti aveva cercato anche di farle credere che era cambiato e che dovevano “ritornare insieme”. Agli atti pure le dichiarazioni del padre della giovane, che ha raccontato che anche un “paparazzo” avrebbe pedinato la figlia più volte. Fotografo, scrive il gip, “verosimilmente incaricato” da Alessandro Basciano .