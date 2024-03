Alessandro Borghi si trasforma in Siffredi: video privato a Cattelan e reazione del conduttore

Un video di Alessandro Borghi ha lasciato senza parole Alessandro Cattelan. Il conduttore l’ha svelato durante la puntata del 6 marzo di Stasera c’è Cattelan, in onda su Rai 2, nel corso della quale ha intervisto l’attore protagonista della serie Supersex in onda su Netflix dal 7 marzo in cui interpreta Rocco Siffredi.

Alessandro Borghi ospite di Stasera c’è Cattelan per presentare la serie in cui interpreta Rocco Siffredi

Il conduttore televisivo ha raccontato di essere molto in confidenza con Alessandro Borghi e che quando l’attore sostiene di essere privo di pudore dice il vero perché ha avuto modo di rendersene conto. “Qualche tempo fa però mi ha inviato qualcosa di particolare. Stavo guardando la televisione e mi arriva un video. vedo il meraviglioso volto di Ale, mi saluta tutto sorridente in primo piano, mi saluta e fin qui tutto ok. Poi però l’inquadratura scende piano, piano, si allarga e io sconvolto ho fatto ‘oddio Alessandro ma cos’è questa cosa?” – ha sottolineato Cattelan precisando di aver visto nel filmato il “grandissimo” protagonista della sua nuova serie.

“Lui non ha pudore ma ho pudore io per lui e finora non ho fatto vedere a nessun questo filmato. Però se non lo mostri è come se non fosse mai successo. In tv non lo posso far vedere ma voglio farlo guardare a qualcuno del pubblico così facciamo la video reaction al filmato”.

‘Mi ha inviato un video, inizialmente si vedeva il suo volto poi l’inquadratura è scesa e sono rimasto sconvolto’

Il conduttore di Stasera c’è Cattelan ha scelto 4 persone tra gli spettatori. “In quel punto del filmato vedete quanto è utile… “. Immediata la reazione di chi ha visionato il video. “Non pensavo poteva avere questa utilità”. Aneddoto che ha generato la curiosità dei telespettatori con tanti utenti che avrebbe voluto sbirciare o capire i motivi di tanto scalpore.