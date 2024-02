Alessandro Impagnatiello vede in aula le foto del corpo carbonizzato di Giulia e scoppia in lacrime

Alessandro Impagnatiello ha cominciato un singhiozzare in aula quando è stata mostrata l’immagine del corpo di Giulia Tramontano carbonizzata durante il processo per l’omicidio della sua fidanzata, incinta di 7 mesi del loro bimbo, Thiago. Da quel momento l’uomo, blu jeans, giaccone blu e maglia grigia, si tiene la testa tra le mani e non ha più alzato lo sguardo.

Giulia Tramontano

Alessandro Impagnatiello ha iniziato a singhiozzare quando sono state mostrate le immagini di Giulia Tramontano carbonizzata

“La valutazione delle sue condizioni psicologiche è un aspetto importante, sarà oggetto di approfondimento. Noi della difesa abbiamo le nostre modalità per approfondirlo, però è un tema centrale anche quello” – ha detto l’avvocato Samanta Barbaglia. Alessandro Impagnatiello ha assistito alla testimonianza degli investigatori ed a quella di due vicini di casa e dell’addetto alle pulizie del palazzo in cui abitava la coppia, “era molto provato” – ha aggiunto la collega Giulia Geradini. “Forse oggi era veramente l’udienza più tosta” perché “ripercorrere tutto quello che è accaduto, dopo diversi mesi, è pesante”.

Il legale: ‘Ha pianto per tutto il tempo, la valutazione delle sue condizioni psicologiche è un aspetto importante’

In aula ha pianto “per tutto il tempo” perché “ripensare a quello che è successo è stata un’immagine forte”. Il tema del topicida e del cloroformio, sollevato in aula dalla testimonianza di un maresciallo dei carabinieri, che ha ricordato le ricerche fatte dall’uomo sui veleni, “va ancora approfondito”, ha aggiunto l’avvocato Geradini.

Sulla possibilità di richiedere una perizia psichiatrica, -“vedremo passo passo”. In aula oggi non c’erano i familiari della vittima che hanno però voluto lasciare un messaggio tramite i propri profili social. “Lotteremo per te fino all’ultimo” ha scritto la mamma Loredana mentre papà Franco, invece, ha invocato “giustizia”.