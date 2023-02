Alessandro Lo Cascio, muore all’improvviso il manager di Gina Lollobrigida, Sandra Milo e tanti vip

Si è spento prematuramente uno dei più noti agenti dei vip. Alessandro Lo Cascio aveva appena 52 anni e seguiva diversi volti noti della televisione italiana. Da Manila Nazzaro ad Angela Melillo fino a Sandra Milo, la musa di Federico Fellini, che l’ha ricordato su Instagram. “Molto più di un fidato agente, quasi un quarto figlio” – ha scritto l’attrice.

Alessandro Lo Cascio morto, il ricordo commosso di Sandra Milo

“Oggi il mio amato Alessandro se n’è andato dove non sentirà più alcun dolore. Dove risuonerà ancora nell’aria la sua risata argentina, dove gli angeli lo accoglieranno prendendolo per mano. Oggi con lui se ne va un bel pezzo della mia vita” – ha scritto Sandra Milo che ha aggiunto che l’ultima immagine che le resterà è quella di un viso sereno, disteso: “Non contratto dalla morte sopraggiunta improvvisa e questa è l’unica cosa che mi dà conforto in questo momento di grande dolore in cui le regole ferree dello spettacolo non mi consentono di fermarmi”.

Il manager ricordato da Manila Nazzaro e Angela Melillo, seguiva anche la gieffina Milena Miconi

Alessandro Lo Cascio è stato ricordato anche da Manila Nazzaro che ha condiviso un cuore spezzato seguito dalla didascalia. “Ciao Ale”. “Il dolore mi ha trafitto il cuore” – ha scritto Angela Melillo nel commentare l’improvvisa scomparsa dell’agente dei vip. Tra le star seguite da Lo Cascio anche Milena Miconi che ora si trova nella casa del GF Vip dove probabilmente le sarà comunicato la notizia.

Tra le altre anche Maria Grazia Cucinotta, Eva Grimaldi, Justine Mattera, Rossella Brescia, Carmen Di Pietro e Monica Leofreddi. Lo Cascio & Gargiulo Management avevano seguito anche la grande Gina Lollobrigida.