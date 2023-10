Gina Lollobrigida, il confronto Rigau – Piazzolla a Pomeriggio 5 finisce male: ‘Ti ammazzo’ (VIDEO)

“Fai questo e ti ammazzo”. Dopo i numerosi botta e risposta a distanza Javier Rigau e Andrea Piazzolla si sono ritrovati faccia a faccia nello studio di Pomeriggio 5 nel corso della puntata del 6 ottobre per parlare dell’eredità di Gina Lollobrigida oltre che dei loro pregressi contrasti. Inevitabile lo scontro.

Faccia a faccia a sorpresa tra Javier Rigau e Andrea Piazzolla a Pomeriggio 5, la richiesta disattesa di Myrta Merlino

L’imprenditore spagnolo e il factotum dell’attrice non sono riusciti a rispettare le regole ‘di ingaggio’ di Myrta Merlino: “Non voglio risse, non voglio problemi. Quando parla uno, l’altro ascolta e poi risponde. Senza colpi bassi”. Rigau ha ribadito di essere stato definito fake marito, falso marito per colpa di Piazzolla. “La Chiesa ha riconosciuto che il matrimonio è stato valido dal 2010 fino al 2019 quando è stato sciolto con Grazia Papale. Non è un matrimonio nullo”.

L’ex braccio destro della diva ha fatto sentire un audio. “É un estratto della sentenza papale, l’audio lungo lo pubblicherò su internet”. Dopo poco Myrta Merlino ha stoppato Piazzolla. “Non mi sembra corretto far ascoltare un audio senza esserci accertati della fonte. Ce lo lasci, noi lo esaminiamo e poi lo mandiamo in onda”.

L’ex assistente di Gina Lollobrigida fa ascoltare degli audio ma viene stoppato da Myrta Merlino: ‘Li dobbiamo esaminare’

L’ex factotum di Gina Lollobrigida ha così fatto partire un altro audio con protagonista Rigau che l’ha subito bloccato. “Se conoscevo già Piazzolla? Era l’ex domestico di Gina”. L’imprenditore l’ha accusato di avergli teso una trappola e che il giudice attende ancora l’originale. “Lui dice che faccio chiacchiere, ma poi presenta questa porcheria truccata”.

Myrta Merlino ha cercato di spostare il mirino dall’aspetto processuale. “Non sono un giudice e non siamo in aula di tribunale. Professionalmente non posso far sentire degli audio che non sappiamo se sono originale o super fasullo”. Pronta la replica dell’ex factotum. “Vengono terzi a parlare di Gina, io ho la registrazione con lui che dice che è stato costruito tutto a tavolino. Qui tu non dovresti neanche starci, ci sono sette ore di registrazione”.

Rigau ha immediatamente ribattuto. “L’imputato per truffa sei tu”. Il confronto è andato avanti tra scambi di accuse al vetriolo con lo spagnolo che si è soffermato sulla richiesta del pm. “Una condanna a 7 anni e mezzo sarebbe poco. Ha rovinato una famiglia. Ha cercato di isolare Gina approfittando della sua debolezza mentale. La giustizia è con noi ed è per questo che il 13 novembre sarà condannato e io aprirò una bottiglia di champagne“. Gli animi si sono ulteriormente surriscaldati.

L’imprenditore spagnolo senza freni: ‘Fai questo a mia madre e ti ammazzo, sarà condannato e aprirò una bottiglia di champagne’

“Perché hai registrato il matrimonio civile” – replica Piazzolla quando Rigau riferisce di essersi sposato in regime di separazione dei beni. Lo spagnolo l’ha accusato di non aver permesso di far assistere Gina Lollobrigida dai suoi infermieri quando si è rotto il femore. L’imprenditore si è alzato dalla sedia quando l’ex assistente dell’attrice gli ha dato del bugiardo.

“Bandito tu fai questo a mia madre ti ammazzo. Ha fatto soffrire Gina”. La situazione è incandescente. “Mi ammazzi? Sei sicuro? Avete sentito tutti, ecco chi è Rigau. Avete sentito. É venuto fuori… Javier ti sei scavato la fossa”. Myrta Merlino ha cercato di riportare la calma invitando i due ospiti a chiudere il confronto in maniera civile con una stretta di mano che non è arrivata.