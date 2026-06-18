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Garlasco, la madre di Andrea Sempio ha tentato il suicidio: la conferma dei legali

DiRedazione

Pubblicato: 18 Giu, 2026 - ore: 16:36 #Andrea Sempio, #Daniela Ferrari, #Vigevano
La madre di Andrea SempioLa madre di Andrea Sempio

I legali, autorizzati dalla famiglia, confermano che il gesto è stato volontario

Arriva un drammatico aggiornamento sul caso Garlasco. Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, ha tentato il suicidio. A confermarlo sono stati gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, precisando di aver ricevuto l’autorizzazione della famiglia a rendere pubblica la natura del gesto.

La donna, ricoverata da ieri nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Vigevano dopo un’overdose di farmaci, è attualmente in condizioni stabili, anche se i medici non hanno ancora indicato quando potrà essere dimessa.

La conferma della difesa

L’avvocato Liborio Cataliotti ha spiegato che il ricovero è stato conseguenza di un gesto volontario, fortunatamente senza esito fatale.

Siamo stati autorizzati a comunicare che si è trattato di un tentativo di suicidio, fortunatamente non riuscito, anche se la signora è ancora ricoverata in terapia intensiva“, ha dichiarato il legale.

Cataliotti ha sottolineato che la notizia non sarebbe stata divulgata senza il consenso dei familiari.

L’appello contro l’odio sui social

Contestualmente, i difensori di Andrea Sempio hanno rinnovato un appello affinché si abbassino i toni attorno alla vicenda giudiziaria.

Secondo quanto riferito dai legali, anche nelle ultime ore Daniela Ferrari avrebbe continuato a essere bersaglio di messaggi offensivi e di odio sui social network, nonostante il ricovero.

Chiediamo a chi frequenta i social di fermarsi e di ricordare che ci sono persone coinvolte solo perché parenti o amici di un indagato“, hanno ribadito.

La pressione della nuova inchiesta su Garlasco

La donna è stata più volte coinvolta come testimone nella nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, che vede indagato il figlio Andrea Sempio.

Lo scorso anno aveva accusato un malore durante una convocazione presso il Comando provinciale dei Carabinieri di Milano, dove era stata ascoltata nell’ambito degli accertamenti sullo scontrino del parcheggio di Vigevano, ritenuto dagli investigatori un presunto elemento dell’alibi.

Le condizioni della donna

Daniela Ferrari resta ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Vigevano, dove viene sottoposta a tutti gli accertamenti necessari.

Le sue condizioni vengono definite stabili e, al momento, non risulterebbe in pericolo di vita. La famiglia ha chiesto il massimo rispetto della propria privacy, mentre la difesa rinnova l’invito a evitare ulteriori attacchi personali che nulla hanno a che vedere con l’accertamento dei fatti.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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