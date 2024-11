Alessia Zuso ritrovata a Ivrea dopo un giorno di timori e paure

Sospiro di sollievo per Alessia Zuso, la diciannovenne che era scomparsa da casa a Novara. Dopo un giorno di apprensione per le sue sorti e ricerche febbrili in tutta la provincia di Torino, è stata ritrovata sabato 23 novembre a Ivrea in una settantina di chilometri di distanza da casa sua.

Alessia Suso è stata rintracciata dagli agenti della Polizia ferroviaria

A rintracciare la giovane sono stati gli agenti della Polizia ferroviaria: l’hanno trovata in stazione, dove era arrivata da Chivasso. Ed è qui che era stata vista l’ultima volta: le telecamere del sistema di videosorveglianza della stazione avevano infatti registrato la sua presenza. La vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso la famiglia, gli amici, i conoscenti della giovane, ma anche moltissime persone che si sono interessate al suo caso leggendo sul web della sua scomparsa, si è conclusa quindi nel migliore dei modi. La ragazza sta bene e ha fatto rientro a Novara. La prefettura della città piemontese, una volta scattato l’allarme dato dalla famiglia di Alessia Zuso, aveva subito coordinato le ricerche.

Il viaggio da Chivasso a Ivrea



Alessia vive con la madre e un fratello nel quartiere periferico novarese di Sant’Agabio; il padre, maresciallo dei carabinieri, è morto per un malore nell’estate del 2023. La giovane, che si è diplomata a luglio di quest’anno, era stata vista attorno alle 7:00 di venerdì 22 novembre a Novara nella zona del canile di via del Gazzurlo, lungo il torrente Agogna, dove poi era stata ritrovata la sua auto. In passato era stata una volontaria nel vicino gattile. Il suo telefono cellulare risultava spento.

Aveva lasciato l’auto vicino a un torrente ed era irreperibile sul cellulare

Le squadre dei Vigili del fuoco, con l’ausilio di un elicottero, avevano perlustrato la zona di campagna nella periferia ovest di Novara. Erano stati mobilitati anche i cani molecolari della Polizia locale di Trecate. Alle ricerche hanno partecipato Vigili del fuoco, squadre della Protezione civile, Carabinieri e Polizia di Stato. Erano subito state allertate anche le stazioni ferroviarie. Questa mattina la svolta. Grazie ai filmati è stato ricostruito che la diciannovenne era salita alla stazione di Novara su di un treno per Torino, scendendo poi a Chivasso. Da lì si è spostata a Ivrea, dove la Polfer l’ha individuata in stazione.