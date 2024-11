Marco Innocenti avverte un malore e muore all’improvviso a 15 anni a Montemurlo

Un ragazzo di 15 anni, Marco Innocenti, è morto improvvisamente nella casa dove vive con la famiglia a Montemurlo, in provincia di Prato, sabato 23 novembre. L’allarme è scattato intorno alle 12:00.

Marco Innocenti era in casa con i genitori quando si è sentito male, choc a Montemurlo

Il 118 ha attivato un soccorso per un arresto cardiocircolatorio con codice di urgenza rosso disponendo l’invio di un’ambulanza e di un elicottero per la pronta evacuazione in un ospedale, ma l’adolescente purtroppo è deceduto nell’abitazione. Il ragazzo non avrebbe sofferto di particolari sintomi o di patologie pregresse e si è sentito malore mentre era in casa coi genitori.

Loro stessi hanno chiamato i soccorsi. Marco Innocenti è figlio di una dottoressa, medico legale, e di un sottufficiale della guardia di finanza. L’emergenza è scattata verso mezzogiorno, nell’abitazione situata in via Parma.