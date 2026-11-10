«Era immobile, ma l’ho colpita ancora»: Alessio Tucci sul femminicidio di Martina Carbonaro, «Avevo un mostro dentro»

Alessio Tucci e Martina Carbonaro

In aula il racconto dell’imputato reo confesso: «Non so perché l’ho uccisa, vorrei capirlo anch’io»

«Avevo un mostro dentro di me e ho fatto una cosa del genere. Non so dare una spiegazione razionale». Le parole di Alessio Tucci risuonano nell’aula 116 del Tribunale di Napoli, dove il ventenne è stato ascoltato dalla Corte d’Assise nel processo per l’omicidio di Martina Carbonaro, la ragazza di appena 14 anni uccisa ad Afragola nel maggio 2025. L’imputato, che ha confessato il delitto, ha provato a descrivere il proprio stato d’animo durante l’aggressione e nei momenti successivi, senza però riuscire a chiarire fino in fondo perché abbia infierito sulla giovanissima ex fidanzata.

«Non lo so dire, ancora oggi mi fa male questa cosa. Non riesco a definire come stavo in quel momento, stavo tra paura, ero freddo, non so cosa mi è successo», ha dichiarato rispondendo alle domande del sostituto procuratore di Napoli Nord, Alberto Della Valle. Il magistrato gli ha chiesto anche perché avesse nascosto il corpo della ragazza. «Mi sono proprio bloccato», è stata la risposta.

«Le ho dato un altro colpo quando era immobile»

Tra i passaggi più duri dell’esame, il racconto di quanto accaduto dopo l’aggressione. Tucci ha riferito che Martina Carbonaro non si muoveva mentre la colpiva e che fu lui stesso a trasportarla dal corridoio alla stanza del casolare abbandonato. «Quando l’ho spostata non si muoveva, ma le ho dato un altro colpo. Poi mi sono gelato. Ho fatto tutto da solo», ha detto davanti ai giudici.

Interrogato dalle parti civili sul motivo per cui avesse continuato a colpire la quattordicenne, l’imputato non ha saputo fornire una spiegazione. Sollecitato a riflettere sulle ragioni del gesto, a distanza di mesi dal femminicidio, ha indicato la rabbia: «Io penso rabbia», precisando però di non volerla utilizzare come giustificazione. «Vorrei capire pure io», ha aggiunto, spiegando di essere sottoposto a una cura psichiatrica per cercare di comprendere il proprio comportamento. «Non ero in me. Non l’ho fatto ragionando o pensando», ha sostenuto.

I messaggi a Martina e la minaccia all’altro ragazzo

Nel corso dell’udienza sono stati affrontati anche i messaggi inviati alla ragazza nei giorni precedenti al delitto. Il pubblico ministero gli ha contestato una conversazione nella quale Tucci aveva scritto a Martina: «Il karma esiste, devi morire per amore», oltre ad altre espressioni offensive e a una minaccia rivolta a un giovane con cui la quattordicenne si stava sentendo.

«È una semplice litigata tra ragazzi, sono parole da ragazzi. Non ho fatto minacce», ha replicato l’imputato. Sulla frase riferita alla morte per amore ha sostenuto di non averla scritta per cattiveria, ma perché voleva che provasse la stessa sofferenza che, a suo dire, stava vivendo lui. Ha ammesso di aver minacciato l’altro ragazzo, precisando tuttavia che non avrebbe avuto intenzione di passare dalle parole ai fatti. «Ero arrabbiato e basta», ha affermato.

Tucci ha inoltre riconosciuto di aver dato uno schiaffo a Martina in un precedente episodio, dopo aver saputo che la ragazza frequentava un altro giovane. «Non mi piaceva la spiegazione e come mi aveva trattato, ma ovviamente ho sbagliato io», ha dichiarato.

La mamma di Martina: «Mia figlia non avrà una seconda possibilità»

Al termine dell’udienza, le parole dell’imputato hanno riacceso il dolore e la rabbia dei genitori della vittima. Enza Cossentino, madre di Martina, insieme al marito Marcello Carbonaro, ha contestato duramente Tucci, tornato in aula dopo un periodo in cui era stato seguito in videoconferenza dal carcere per evitare tensioni tra le due famiglie.

«Lui avrà una seconda possibilità, studia e lavora, mia figlia purtroppo non l’avrà e l’anima di mia figlia salirà in cielo solo quando avrà giustizia», ha dichiarato la donna. Ai cronisti ha spiegato di aver voluto chiedere all’imputato quali fossero state le ultime parole della figlia e perché l’avesse uccisa. «Non ha accettato la fine di un amore che non è possesso», ha aggiunto, criticando anche il percorso di attività teatrali che Tucci starebbe seguendo in carcere: «Lo prenderanno ad “Amore criminale” perché il suo è stato un amore criminale».

La vicenda giudiziaria riguarda l’uccisione della quattordicenne, avvenuta in un casolare abbandonato di Afragola il 26 maggio 2025. Carbonaro fu colpita con una pietra. Tucci, oggi ventenne e detenuto, ha confessato il delitto. In aula, protetto da un paravento, ha raccontato di non riuscire ancora a spiegarsi quanto accaduto. Per la famiglia della ragazza, però, resta una domanda che nessuna risposta dell’imputato può cancellare: perché Martina non ha potuto continuare a vivere?