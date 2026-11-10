Latina, schianto frontale tra moto e Bmw: Alessandro Morrone muore a 45 anni, il corpo sbalzato oltre il guardrail

Alessandro Morrone è deceduto in un tragisco scontro sulla statale Appia

La Honda CBR 600 si è scontrata con una station wagon: due occupanti dell’auto feriti lievemente

Un impatto devastante, poi il volo fuori dalla carreggiata e una ricerca drammatica tra la vegetazione a bordo strada. Alessandro Morrone, 45 anni, originario di Sermoneta, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lunedì sera lungo la statale Appia, nel territorio di Latina, nei pressi di Borgo Faiti e dell’incrocio di Tor Tre Ponti.

La vittima viaggiava in sella a una Honda CBR 600 quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata frontalmente con una Bmw station wagon che procedeva nella direzione opposta. L’urto è stato estremamente violento e non ha lasciato scampo al motociclista, sbalzato a diversi metri dal punto dell’impatto.

Le due persone che si trovavano a bordo della vettura sono rimaste ferite in maniera lieve. Entrambe, tuttavia, sono apparse profondamente scosse per quanto accaduto.

L’impatto sulla statale Appia e il corpo finito tra la vegetazione

L’incidente si è verificato all’altezza del chilometro 72,1 della statale Appia, in un tratto particolarmente buio. La dinamica esatta è ancora al vaglio della Polizia Stradale di Latina, intervenuta sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire la sequenza dello scontro.

Secondo una prima ricostruzione, i due mezzi stavano procedendo in direzioni opposte quando si è verificata la collisione frontale. Restano da chiarire le ragioni dell’impatto e quale dei veicoli abbia eventualmente perso il controllo. Ogni ipotesi dovrà essere verificata dagli accertamenti degli investigatori.

La violenza dello schianto ha scaraventato il 45enne lontano dalla moto, oltre il margine della carreggiata. In un primo momento i soccorritori non sono riusciti a individuare il suo corpo. Il timore era che, dopo essere stato sbalzato dalla sella, il motociclista fosse finito nel vicino canale.

Le ricerche dei vigili del fuoco: il corpo individuato oltre il guardrail

Per questo motivo si è reso necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno raggiunto la zona con le attrezzature necessarie per le ricerche. È stato utilizzato anche un gommone, mentre l’area veniva illuminata per consentire di controllare con maggiore precisione i punti più difficili da raggiungere.

Gli accertamenti sul posto hanno permesso di individuare le tracce di sangue e di restringere progressivamente l’area delle ricerche. Il corpo di Morrone è stato infine trovato tra la vegetazione, sulla banchina oltre il guardrail, a diversi metri dal punto in cui era avvenuto lo scontro.

I sanitari del 118, giunti con un’ambulanza, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Per il motociclista non c’era ormai più nulla da fare.

Strada chiusa per i rilievi, indagini sulla dinamica

La statale Appia è rimasta chiusa a lungo per consentire le operazioni di soccorso, la ricerca della vittima e i rilievi delle forze dell’ordine. La Polizia Stradale dovrà ora ricostruire con esattezza le cause dello scontro tra la Honda e la Bmw, in un tratto stradale dove le condizioni di visibilità potrebbero rappresentare un elemento da approfondire.

La notizia della morte di Alessandro Morrone ha suscitato dolore per una vita spezzata a soli 45 anni. Originario di Sermoneta, è rimasto vittima di un incidente dalle conseguenze drammatiche, che ha lasciato sotto shock anche le persone coinvolte a bordo dell’automobile.