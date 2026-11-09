Paolo Calissano, chiesti quasi 8 anni per l’ex amministratore: «Si appropriò dei suoi soldi». La Procura vuole confiscare oltre un milione

Paolo Calissano

Il pm Francesco Cardona Albini ha chiesto una condanna a 7 anni, 9 mesi e 10 giorni, sentenza a gennaio

Oltre sette anni di carcere e una confisca superiore al milione di euro. È la richiesta avanzata dalla Procura di Genova nel processo che vede imputato l’avvocato Matteo Minna, ex amministratore di sostegno di Paolo Calissano, l’attore genovese morto nel dicembre 2021. Secondo l’accusa, il legale avrebbe approfittato del rapporto di fiducia con l’artista per appropriarsi di ingenti somme di denaro, coinvolgendo nella presunta gestione illecita anche i patrimoni di altri amministrati.

Il pubblico ministero Francesco Cardona Albini ha chiesto una pena di sette anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione, già calcolata tenendo conto della riduzione prevista dal rito abbreviato. Nel corso della requisitoria ha inoltre sollecitato la confisca di oltre un milione di euro, una somma che comprende anche importi relativi a episodi ormai prescritti.

Le accuse sono pesanti: peculato, circonvenzione di incapace, falso ideologico e omissione di atti d’ufficio, oltre alle contestazioni relative alla presunta falsità della documentazione patrimoniale. Minna, che respinge le accuse attraverso i propri difensori, è assistito dagli avvocati Maurizio Mascia ed Enrico Scopesi.

Le somme contestate e il rapporto di fiducia con Calissano

Al centro del procedimento c’è la gestione del patrimonio dell’attore. Secondo la ricostruzione accusatoria, Minna avrebbe sottratto a Calissano oltre 500mila euro, mentre nella requisitoria sono state ricostruite contestazioni patrimoniali più ampie, per importi che arriverebbero quasi a un milione.

L’ipotesi della Procura è che l’avvocato abbia sfruttato la posizione di amministratore di sostegno e il rapporto personale che lo legava all’artista, del quale sarebbe stato anche amico, per compiere operazioni pregiudizievoli per gli interessi di quest’ultimo.

Tra gli episodi contestati figurano presunti versamenti a favore della società Autopark e il trasferimento di una parte delle quote della stessa società. Secondo l’accusa, Calissano sarebbe stato indotto a compiere atti giuridici che avrebbero inciso negativamente sul suo patrimonio.

Il procedimento non riguarda soltanto l’attore. Le contestazioni coinvolgono anche altri tre amministrati, tra cui una donna e alcuni imprenditori, che si sono costituiti parte civile per chiedere il riconoscimento dei danni subiti.

La richiesta di confisca supera il milione di euro

Uno dei passaggi centrali della requisitoria riguarda la richiesta di confisca. Il pm ha sollecitato l’acquisizione di oltre un milione di euro, di cui circa la metà sarebbe riferibile alle somme contestate nel caso Calissano.

La richiesta comprende anche importi legati a episodi per i quali è intervenuta la prescrizione. Secondo l’impostazione accusatoria, il recupero delle somme avrebbe rilievo anche in vista degli eventuali successivi procedimenti civili per il risarcimento dei danni.

Nel corso della requisitoria Cardona Albini ha richiamato quello che ha definito un medesimo modus operandi nella gestione dei patrimoni affidati a Minna. Alcuni episodi di peculato, risalenti al 2013, risultano ormai prescritti, ma la Procura ha comunque chiesto che gli importi contestati siano considerati ai fini della confisca.

Tra le altre contestazioni figurano anche presunte falsità ideologiche e una falsa perizia che, secondo l’accusa, sarebbe stata determinata dall’induzione in errore del consulente incaricato dal giudice tutelare di verificare la gestione patrimoniale e la regolarità dei rendiconti.

Il processo entra nella fase finale: quando arriverà la sentenza

Il procedimento è in corso davanti al collegio presieduto dalla giudice Paola Faggioni e si svolge a porte chiuse. La prossima udienza è fissata per il 30 novembre, quando prenderanno la parola le parti civili.

Nel processo si è costituito anche Roberto Calissano, fratello dell’attore, assistito dall’avvocata Santina Ierardi. Gli altri soggetti che si ritengono danneggiati sono rappresentati dagli avvocati Ilaria Tulino e Michele Franzosi.

Il calendario prevede poi il 14 dicembre per le arringhe dei difensori di Minna. La sentenza è attesa per l’11 gennaio. Nelle prossime settimane l’imputato potrebbe inoltre chiedere il passaggio all’udienza pubblica.

La richiesta di condanna della Procura segna un passaggio importante del processo, ma la decisione spetterà al collegio giudicante. Fino alla sentenza, le contestazioni nei confronti dell’avvocato restano accuse da accertare in giudizio.