Sinner, il ginocchio tiene in ansia i tifosi: «Non ho il controllo». E sul ritorno spunta una data, silenzio su Laila

Sinner in conferenza stampa

Il campione altoatesino parla delle condizioni del ginocchio e del lungo stop: «Non ho il controllo della situazione, ma voglio proteggere la mia carriera»

«Sto bene, stiamo facendo di tutto per tornare in campo il prima possibile». Jannik Sinner torna a parlare delle proprie condizioni fisiche e, soprattutto, del percorso che dovrebbe riportarlo nel circuito dopo mesi complicati. Il campione altoatesino è intervenuto alla Torre Allianz di Milano, dove ha presentato alcuni nuovi progetti legati alla partnership globale pluriennale con Allianz Italia, affiancato dal suo storico coach Darren Cahill e dall’amministratore delegato della compagnia, Giacomo Campora.

L’occasione è diventata anche il momento per fare chiarezza sull’infortunio al ginocchio, che lo tiene lontano dalle competizioni ufficiali dalla finale di Wimbledon dello scorso luglio. Una pausa forzata che gli ha fatto saltare il resto della stagione, compresi gli Us Open e le Atp Finals, e che ha alimentato interrogativi e indiscrezioni sulle sue reali condizioni.

Sinner ha spiegato di essere concentrato esclusivamente sul recupero, seguendo le indicazioni dei medici e rispettando ogni passaggio del programma stabilito. «Stiamo seguendo tutti i protocolli che ci stanno dando, l’obiettivo è tornare il più presto possibile», ha assicurato.

Il rientro e l’obiettivo Australian Open: «Spero qualche torneo prima»

La data cerchiata in rosso è quella degli Australian Open, in programma a gennaio. Il numero uno azzurro spera, però, di poter disputare qualche appuntamento prima del grande appuntamento di Melbourne. Tra le ipotesi c’è anche l’esibizione del Six Kings Slam in Arabia Saudita, prevista a fine dicembre, ma la priorità resta il recupero completo.

«L’obiettivo è tornare in Australia, spero qualche torneo prima. Ma devo rispettare i protocolli dei medici, devo lavorare tutti i giorni verso quell’obiettivo», ha dichiarato.

Il tennista non ha nascosto quanto sia pesante restare lontano dal campo: «Sono stati mesi non semplici, mi manca la competizione e andare in campo per dare il 100%. Mi manca quello che mi piace fare: giocare a tennis». La prudenza, tuttavia, viene prima di qualsiasi calendario. Sinner vuole evitare di compromettere il futuro per accelerare il ritorno: «Devo prendermi cura del mio corpo perché vorrei giocare altri 10-15 anni».

Una scelta che spiega anche il suo atteggiamento davanti alle tante domande sul ginocchio. «Io sono un giocatore, non un dottore. Stiamo facendo tutto il possibile per difendere la mia carriera a lungo termine», ha sottolineato, ribadendo di avere fiducia nello staff medico.

«Tante informazioni non vere»: la risposta alle indiscrezioni

Durante il periodo di assenza sono circolate diverse ricostruzioni sulle condizioni dell’azzurro, alcune delle quali non corrispondenti, secondo lui, alla realtà. Sinner ha voluto prendere le distanze dalle voci: «Tante informazioni non vere sono uscite. Ma la verità la so io e le persone intorno a me».

Il campione ha ammesso che questa situazione rappresenta una novità anche sul piano personale: «È la prima volta che non ho il controllo della situazione e questo non mi piace». Nonostante la difficoltà, non considera necessariamente questi mesi il momento più complicato della sua carriera. La prospettiva è quella di un percorso ancora lungo, da affrontare con attenzione.

Nel frattempo ha trovato il modo di trascorrere più tempo con amici e familiari e si è dedicato anche al simulatore di Formula 1. Una passione che ha alimentato una battuta sul possibile futuro in pista: «Chissà che un domani mi vedrete in pista».

L’addio a Cahill e il nuovo allenatore: «È stato come un secondo padre»

L’incontro milanese è stato anche l’occasione per tornare sulla separazione professionale da Darren Cahill, che dopo cinque anni non sarà più il suo allenatore. La scelta di affidarsi a Magnus Norman, ex coach di Stan Wawrinka, è stata condivisa con Simone Vagnozzi e con il resto del gruppo di lavoro.

«Norman è una persona molto simile a Darren, ha lavorato tanti anni con Wawrinka ed è una persona che accetta il modo in cui stiamo lavorando», ha spiegato Sinner. L’obiettivo non è stravolgere il metodo, ma continuare a migliorare.

Il legame con Cahill, però, va oltre il rapporto professionale. «Mi mancherà la parte personale, è diventato negli anni quasi un secondo padre. Nei momenti difficili è sempre stata una delle prime persone che ho chiamato», ha raccontato il tennista, precisando che la separazione è avvenuta in modo sereno. Anche l’allenatore australiano ha ricordato con orgoglio il percorso condiviso e i risultati raggiunti.

Sinner e Laila Hasanovic, nessuna parola sulla rottura

Se sul tennis Sinner ha risposto alle domande e ha fornito aggiornamenti, sul versante privato ha mantenuto il consueto riserbo. Nel corso dell’incontro non è arrivato alcun riferimento a Laila Hasanovic, la modella danese con cui il campione ha vissuto una relazione finita al centro delle indiscrezioni nelle ultime settimane.

La giovane ha festeggiato il suo 26esimo compleanno in Danimarca, circondata dalle amiche, senza che nelle immagini condivise sui social comparisse il tennista. Un’assenza che ha alimentato le voci sulla presunta fine della storia, ma che non costituisce di per sé una conferma.

Sinner, dunque, non ha chiarito pubblicamente la situazione sentimentale e ha preferito concentrare le sue parole sul recupero fisico e sul futuro agonistico. Per adesso la priorità è una sola: tornare a giocare, possibilmente già prima di Melbourne, ma soltanto quando il ginocchio gli consentirà di farlo senza rischi.