Asiago, esce per andare a caccia e non torna più: Roberto Primon trovato morto nel bosco a 56 anni

Roberto Primon è stato ritrovato privo di vita in un bosco nella località Turcio

Il noto macellaio era uscito all’alba per una battuta alla beccaccia nei pressi del Golf Club

Era uscito di casa alle prime ore del mattino per una delle sue abituali battute di caccia, ma non ha più fatto ritorno. Roberto Primon, 56 anni, noto macellaio di Asiago e titolare dell’omonima attività di famiglia, è morto domenica 9 novembre in un bosco nella località Turcio, sull’Altopiano dei Sette Comuni, nei pressi del Golf Club. A stroncarlo sarebbe stato un malore improvviso.

La tragedia ha profondamente colpito la comunità, dove Primon era conosciuto non soltanto per il lavoro portato avanti con la famiglia, ma anche per il carattere mite e la disponibilità con i clienti. A trovare il suo corpo sono stati due escursionisti che stavano attraversando la zona. L’uomo era riverso a terra, con il fucile accanto.

Il malore durante la battuta di caccia: inutili i soccorsi

Primon era uscito intorno alle 7 per dedicarsi alla sua passione, la caccia, in particolare quella alla beccaccia. Secondo una prima ricostruzione, mentre si trovava nel bosco avrebbe accusato un improvviso malessere. Avrebbe quindi cercato di raggiungere la strada forestale e l’automobile, ma una volta arrivato sulla strada bianca si sarebbe accasciato al suolo.

Il corpo è stato individuato oltre un’ora dopo da due escursionisti, che hanno immediatamente dato l’allarme. La centrale del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza proveniente dal vicino ospedale di Asiago. Per i sanitari, tuttavia, non c’è stato nulla da fare: l’uomo era già morto e il decesso sarebbe avvenuto alcune ore prima del ritrovamento.

Sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Asiago, che hanno effettuato gli accertamenti e i rilievi necessari per ricostruire l’accaduto. Le prime verifiche, insieme agli elementi raccolti dal medico intervenuto, hanno escluso un collegamento tra la morte e l’attività venatoria. L’ipotesi principale resta quella di un malore improvviso.

La macelleria di famiglia e il legame con Asiago

La notizia si è rapidamente diffusa in paese, dove Roberto Primon era una figura molto conosciuta. Era il titolare della macelleria Primon di via Patrioti, un’attività storica che affonda le proprie radici nella tradizione familiare e che, nel tempo, era stata portata avanti insieme al fratello.

L’impresa era stata avviata già dal bisnonno e rappresentava un punto di riferimento per la clientela di Asiago e dell’intero Altopiano, ma anche per i numerosi turisti che frequentano la zona. La qualità delle carni, selezionate anche attraverso i rapporti con gli allevamenti locali, e la produzione di salsicce e insaccati erano tra i tratti distintivi dell’attività.

Un impegno riconosciuto anche da Confcommercio Vicenza, che ha inserito la macelleria tra le realtà appartenenti alle «Macellerie del Gusto». Un percorso costruito negli anni grazie al lavoro della famiglia e alla fiducia conquistata sul territorio.

I clienti lo ricordano come una persona affabile, tranquilla e sempre pronta ad ascoltare le richieste di chi entrava in negozio. Un lavoratore instancabile, ma anche un padre presente e molto legato ai suoi affetti.

Lascia la moglie Monica e quattro figli: giovedì i funerali

Roberto Primon lascia la moglie Monica Pesavento, insegnante nella scuola primaria di Asiago, e i quattro figli. La famiglia comprende anche la mamma, il fratello e i nipoti, oltre ai due nipotini ricordati nel cordoglio seguito alla scomparsa.

Il funerale sarà celebrato giovedì 12 novembre alle 10.30 nel Duomo di Asiago, con partenza dall’ospedale cittadino.

La famiglia ha chiesto di non acquistare fiori, invitando chi desidera ricordare Roberto a effettuare un’offerta in favore dell’associazione «Il sogno di Stefano», impegnata a sostenere i piccoli pazienti affetti da patologie renali.

Per Asiago è il momento del dolore per una perdita improvvisa, che lascia un vuoto nella famiglia, nell’attività commerciale e tra le tante persone che avevano imparato a conoscerlo dietro il banco della sua macelleria.Il noto macellaio era uscito all’alba per una battuta alla beccaccia nei pressi del Golf Club. A scoprire il corpo sono stati due escursionisti: inutili i soccorsi. Lascia la moglie Monica e quattro figli, giovedì i funerali in Duomo

Era uscito di casa alle prime ore del mattino per una delle sue abituali battute di caccia, ma non ha più fatto ritorno. Roberto Primon, 56 anni, noto macellaio di Asiago e titolare dell’omonima attività di famiglia, è morto domenica 9 novembre in un bosco nella località Turcio, sull’Altopiano dei Sette Comuni, nei pressi del Golf Club. A stroncarlo sarebbe stato un malore improvviso.

La tragedia ha profondamente colpito la comunità, dove Primon era conosciuto non soltanto per il lavoro portato avanti con la famiglia, ma anche per il carattere mite e la disponibilità con i clienti. A trovare il suo corpo sono stati due escursionisti che stavano attraversando la zona. L’uomo era riverso a terra, con il fucile accanto.

Il malore durante la battuta di caccia: inutili i soccorsi

Primon era uscito intorno alle 7 per dedicarsi alla sua passione, la caccia, in particolare quella alla beccaccia. Secondo una prima ricostruzione, mentre si trovava nel bosco avrebbe accusato un improvviso malessere. Avrebbe quindi cercato di raggiungere la strada forestale e l’automobile, ma una volta arrivato sulla strada bianca si sarebbe accasciato al suolo.

Il corpo è stato individuato oltre un’ora dopo da due escursionisti, che hanno immediatamente dato l’allarme. La centrale del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza proveniente dal vicino ospedale di Asiago. Per i sanitari, tuttavia, non c’è stato nulla da fare: l’uomo era già morto e il decesso sarebbe avvenuto alcune ore prima del ritrovamento.

Sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Asiago, che hanno effettuato gli accertamenti e i rilievi necessari per ricostruire l’accaduto. Le prime verifiche, insieme agli elementi raccolti dal medico intervenuto, hanno escluso un collegamento tra la morte e l’attività venatoria. L’ipotesi principale resta quella di un malore improvviso.

La macelleria di famiglia e il legame con Asiago

La notizia si è rapidamente diffusa in paese, dove Roberto Primon era una figura molto conosciuta. Era il titolare della macelleria Primon di via Patrioti, un’attività storica che affonda le proprie radici nella tradizione familiare e che, nel tempo, era stata portata avanti insieme al fratello.

L’impresa era stata avviata già dal bisnonno e rappresentava un punto di riferimento per la clientela di Asiago e dell’intero Altopiano, ma anche per i numerosi turisti che frequentano la zona. La qualità delle carni, selezionate anche attraverso i rapporti con gli allevamenti locali, e la produzione di salsicce e insaccati erano tra i tratti distintivi dell’attività.

Un impegno riconosciuto anche da Confcommercio Vicenza, che ha inserito la macelleria tra le realtà appartenenti alle «Macellerie del Gusto». Un percorso costruito negli anni grazie al lavoro della famiglia e alla fiducia conquistata sul territorio.

I clienti lo ricordano come una persona affabile, tranquilla e sempre pronta ad ascoltare le richieste di chi entrava in negozio. Un lavoratore instancabile, ma anche un padre presente e molto legato ai suoi affetti.

Lascia la moglie Monica e quattro figli: giovedì i funerali

Roberto Primon lascia la moglie Monica Pesavento, insegnante nella scuola primaria di Asiago, e i quattro figli. La famiglia comprende anche la mamma, il fratello e i nipoti, oltre ai due nipotini ricordati nel cordoglio seguito alla scomparsa.

Il funerale sarà celebrato giovedì 12 novembre alle 10.30 nel Duomo di Asiago, con partenza dall’ospedale cittadino.

La famiglia ha chiesto di non acquistare fiori, invitando chi desidera ricordare Roberto a effettuare un’offerta in favore dell’associazione «Il sogno di Stefano», impegnata a sostenere i piccoli pazienti affetti da patologie renali.

Per Asiago è il momento del dolore per una perdita improvvisa, che lascia un vuoto nella famiglia, nell’attività commerciale e tra le tante persone che avevano imparato a conoscerlo dietro il banco della sua macelleria.