Carolyn Smith, un altro dolore: morta nel sonno la sua amata cagnolina BB, il ricordo commovente

Carolyn Smith piange la perdita dell'amata cagnolina

La presidente di giuria di Ballando con le Stelle ha annunciato sui social la scomparsa della Yorkshire che le era sempre accanto

Un’altra assenza difficile da accettare per Carolyn Smith. La coreografa e presidente di giuria di Ballando con le Stelle ha annunciato sui social la morte della sua adorata cagnolina BB, una Yorkshire Terrier che faceva parte della sua quotidianità e con la quale condivideva praticamente ogni momento. La piccola è morta nel sonno, durante la notte, lasciando Carolyn e il marito Ernestino Michielotto profondamente addolorati.

A raccontare quanto accaduto è stata la stessa Smith, con un messaggio pubblicato su Instagram. «La mia adorabile Yorkie BB (Lady Beautiful Butterfly Emotions) è morta nel sonno ieri notte», ha scritto. Parole accompagnate dalla confessione di uno smarrimento ancora difficile da mettere a fuoco: «Sono ancora senza parole, mi sento intorpidita».

La perdita ha colpito una presenza speciale nella vita della coreografa, che non nasconde quanto fosse forte il legame con la sua compagna a quattro zampe.

«Era la mia ombra»: il legame speciale con BB

Nel suo messaggio d’addio, Carolyn Smith ha descritto il rapporto quotidiano con la cagnolina, ricordando una compagnia che andava ben oltre la semplice convivenza. BB era sempre al suo fianco, durante il giorno e anche nelle ore di riposo.

«Facevamo tutto insieme, era la mia ombra, la mia compagna di sonno, la ragione per cui ridevo durante il giorno», ha raccontato. Una presenza costante, capace di regalarle momenti di serenità e leggerezza, che ora lascia un vuoto difficile da colmare.

La coreografa ha spiegato di aver bisogno di tempo per abituarsi a questa partenza inattesa. Nel saluto rivolto alla sua Yorkshire ha immaginato un incontro oltre l’arcobaleno con gli altri animali che hanno accompagnato la sua vita: «Ora BB raggiungerà la sua famiglia oltre l’arcobaleno, dove Sir Scotty, Mikee e Alex la staranno aspettando per iniziare insieme una nuova avventura».

Un pensiero che restituisce il posto occupato da BB nella famiglia e nella storia personale di Smith. «Mi mancherà per sempre, non la dimenticherò mai», ha aggiunto, concludendo il suo messaggio con un ultimo saluto alla cagnolina.

Il precedente addio a Scotty, morto dopo un tumore

Non è la prima volta che Carolyn Smith affronta il dolore per la perdita di un cane a cui era profondamente legata. Nel giugno 2024 era morto Sir Scotty, un altro Yorkshire Terrier della famiglia, al quale era stato diagnosticato un tumore al fegato.

La coreografa aveva raccontato la malattia e la difficile esperienza vissuta con il suo cane anche a Verissimo. Dopo un intervento che inizialmente aveva lasciato sperare in un esito positivo, erano sopraggiunte complicazioni e Scotty non era riuscito a superare un arresto cardiaco.

In quell’occasione Smith aveva parlato anche del particolare coinvolgimento emotivo che aveva accompagnato la malattia del piccolo. Aveva ricordato il percorso di cure affrontato personalmente e la difficoltà di vedere il suo animale alle prese con una situazione simile: «Nei miei anni di cure ho fatto Pet, Tac, esami, non mi fa paura nulla, invece per lui sono stata male».

Il dolore per Mike, il labrador ferito da un colpo d’arma da fuoco

Tra i ricordi più dolorosi c’è anche quello di Mike, il labrador di Carolyn Smith. Nel 2021 la coreografa aveva raccontato pubblicamente un episodio particolarmente grave: il cane aveva iniziato a zoppicare e gli accertamenti veterinari avevano rivelato la presenza di un proiettile nella zampa.

Secondo quanto riferito dalla stessa Smith, qualcuno aveva sparato all’animale. La rimozione del proiettile avrebbe comportato rischi troppo elevati e si era quindi deciso di non procedere con l’intervento.

Oggi la morte di BB riporta alla luce una serie di addii che hanno segnato profondamente la vita della coreografa. Per lei la piccola Yorkshire non era soltanto un animale domestico, ma una compagna inseparabile, parte integrante della famiglia. E il messaggio affidato ai social è soprattutto il tentativo di salutare un’amica che, come ha scritto, non dimenticherà mai.