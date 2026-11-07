L’Aquila, Roxana Puscasu muore a 27 anni nello schianto con un’autogrù: chi era Roxy, la giovane amata da tutti

Roxana Puscasu

La ragazza, di origini rumene, lavorava da tre anni come assistente alla poltrona in uno studio dentistico

Doveva essere il viaggio di ritorno verso casa, dopo aver trascorso del tempo con il fidanzato. Invece, lungo la statale 17, la vita di Roxana Puscasu si è spezzata a soli 27 anni. Per tutti era semplicemente Roxy, una ragazza che a L’Aquila aveva costruito negli anni i propri legami, lavorativi e personali, conquistando l’affetto di chi l’aveva conosciuta.

La giovane, originaria della Romania ma residente da tempo nel capoluogo abruzzese, è rimasta vittima di un drammatico incidente stradale nel territorio comunale di Scoppito, nel tratto tra Sella di Corno e L’Aquila. La sua Ford Focus Station si è scontrata frontalmente con un autocarro che trasportava una gru. L’impatto è stato devastante: l’automobile è rimasta incastrata sotto il mezzo pesante e la parte anteriore è stata completamente distrutta.

Per Roxy non c’è stato nulla da fare, nonostante l’arrivo dei soccorritori. La notizia ha provocato profonda commozione nella comunità aquilana, dove la ragazza era conosciuta e stimata.

Dalla vita dietro il bancone al lavoro nello studio dentistico

Roxana aveva lavorato per diversi anni come barista in un noto locale del centro storico de L’Aquila. Un’esperienza durante la quale aveva avuto modo di conoscere tante persone, costruendo rapporti di amicizia e guadagnandosi la fiducia di colleghi e clienti.

Da circa tre anni aveva intrapreso un nuovo percorso professionale come assistente alla poltrona in uno studio dentistico, lavorando anche nello studio dell’ex campione di rugby Carlo Caione. Chi l’ha conosciuta la ricorda come una ragazza solare, educata e disponibile, ma soprattutto come una grande lavoratrice.

Una vita fatta di impegni quotidiani, affetti e progetti che si è interrotta improvvisamente sulla strada. Roxana lascia il padre Mihai, la madre Maria e il fratello Alexandru, ai quali si è stretto il cordoglio di quanti in queste ore stanno ricordando la giovane.

Lo schianto sulla statale 17, inutili i soccorsi

L‘incidente è avvenuto al chilometro 15+100 della statale 17, nei pressi di Sella di Corno, nel territorio di Scoppito. La Ford Focus condotta dalla ventisettenne è entrata in collisione con un mezzo pesante adibito al trasporto di una gru, secondo le prime informazioni impegnato in un trasporto eccezionale.

La dinamica è ancora al vaglio degli investigatori. Tra le ipotesi riportate nella prima ricostruzione c’è quella di una perdita di aderenza in curva, con l’automobile che avrebbe invaso la corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva l’autocarro. Anche le condizioni dell’asfalto, che potrebbe essere stato reso viscido dalle piogge delle ore precedenti, sono un elemento da verificare. Saranno i rilievi a stabilire con precisione come si sia verificato lo scontro.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, con ambulanza ed elisoccorso, i carabinieri e il personale Anas. Le condizioni della conducente sono apparse subito disperate e i tentativi di soccorso non sono riusciti a salvarle la vita.

Strada chiusa e indagini sulla dinamica

I carabinieri della Compagnia dell’Aquila hanno effettuato i rilievi per ricostruire le fasi dell’incidente. I mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro per consentire gli accertamenti necessari.

La statale 17 è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni per permettere le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza della carreggiata e la rimozione dei veicoli. Il blocco della circolazione ha provocato disagi e rallentamenti nel tratto interessato.

Mentre proseguono le verifiche per chiarire le cause dello schianto, L’Aquila piange una giovane che in città aveva trovato il proprio posto, tra il lavoro e gli affetti. Per chi la chiamava Roxy, resta il ricordo di una ragazza che aveva saputo farsi voler bene e la cui scomparsa ha lasciato un vuoto improvviso.