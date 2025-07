È morto l’attore Julian McMahon: Nip/Tuck e Streghe tra i successi, lottava contro un tumore

Julian McMahon

L’attore è deceduto a 56 anni, protagonista anche dei Fantastici Quattro

Julian McMahon, attore australiano noto a livello internazionale per i suoi ruoli iconici in serie di successo come Nip/Tuck, Charmed (Streghe) e FBI: Most Wanted, è morto all’età di 56 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. Il decesso è avvenuto il 2 luglio a Clearwater, in Florida, ma la notizia è stata diffusa solo oggi da sua moglie, Kelly McMahon, attraverso una nota condivisa con i media specializzati.

“Con il cuore aperto, desidero condividere con il mondo che il mio amato marito, Julian McMahon, è morto serenamente questa settimana dopo un coraggioso tentativo di sconfiggere il cancro. […] Chiediamo il vostro sostegno in questo momento per permettere alla nostra famiglia di elaborare il lutto in privato”, ha scritto la moglie.

Il successo tra TV e cinema: da Streghe a Nip/Tuck

Nato il 27 luglio 1968 a Sydney, Julian Dana William McMahon era figlio dell’ex Primo Ministro australiano Billy McMahon. Dopo gli esordi come modello, iniziò a recitare in produzioni televisive locali come le soap The Power, the Passion e Home and Away, prima di trasferirsi negli Stati Uniti nei primi anni ’90.

La svolta arriva con la serie Profiler della NBC, dove rimase per quattro stagioni. Ma il grande pubblico lo ricorda soprattutto per il ruolo di Cole Turner, il demone innamorato di Phoebe Halliwell in Charmed – Streghe, e successivamente per l’interpretazione del dottor Christian Troy in Nip/Tuck, il controverso e affascinante chirurgo plastico nella serie firmata da Ryan Murphy. Questo ruolo gli valse una nomination ai Golden Globe.

Anche supercattivo nei Fantastici Quattro

Al cinema, McMahon è stato protagonista nei film “Fantastici Quattro” (2005) e “I Fantastici 4 e Silver Surfer” (2007) nei panni del celebre villain Victor Von Doom / Dottor Destino. La sua capacità di interpretare ruoli carismatici e ambigui lo ha reso un attore molto apprezzato, in grado di passare dal piccolo al grande schermo con naturalezza.

Negli ultimi anni, McMahon è tornato alla ribalta televisiva interpretando l’agente Jess LaCroix in FBI: Most Wanted, spin-off della fortunata serie CBS FBI, dimostrando ancora una volta la sua versatilità.

Il ricordo della famiglia: “Amava la vita, il suo lavoro e i suoi fan”

“Julian amava la vita. Amava la sua famiglia. Amava i suoi amici. Amava il suo lavoro e amava i suoi fan”, ha aggiunto la moglie Kelly nella sua dichiarazione. “Il suo desiderio più profondo era portare gioia in quante più vite possibile. […] Siamo grati per i ricordi.”

Il mondo dello spettacolo e i fan di tutto il mondo piangono la scomparsa di un attore che ha lasciato un segno profondo e affettuoso nel cuore del pubblico.