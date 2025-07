L'uomo è stato ricoverato al Niguarda di Milano

L’aggressione nella notte in zona Barona

Ha accoltellato il padre almeno venti volte mentre dormiva sul divano, colpendolo al volto, al collo e alla parte alta del petto. È successo a Milano, in via Cascina Bianca, nel quartiere Barona. A dare l’allarme è stata la madre del ragazzo, una donna di 67 anni, che intorno a mezzanotte e venti ha chiamato il 112 dopo essere stata svegliata dalle urla del marito.

Arrestato il figlio 29enne: era in cura per disturbi psichiatrici

Il figlio, 29 anni, affetto da disturbi psichiatrici e in cura presso il Centro Psico-Sociale (Cps), è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato per tentato omicidio aggravato. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe avvicinato al padre, 72 anni, e lo avrebbe colpito con un coltello da cucina mentre quest’ultimo dormiva sul divano in soggiorno.

Coltellate al volto e al petto: operato d’urgenza al Niguarda

I fendenti — almeno venti, secondo fonti investigative — hanno provocato ferite gravi, in particolare al volto (dove l’uomo rischia danni permanenti a un occhio) e al torace, dove è rimasto conficcato un frammento della lama.

Immediato l’arrivo degli agenti delle volanti, che hanno bloccato il 29enne all’interno dell’abitazione e lo hanno trasferito nel carcere di San Vittore, in attesa dell’udienza di convalida. Sul posto anche i sanitari del 118, che hanno trasportato il padre all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso. L’uomo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico; le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Nessun precedente, nessuna aggressione pregressa

Il giovane arrestato non ha precedenti penali e, secondo quanto riferito, non si era mai reso protagonista di episodi di violenza nei confronti dei genitori. Ancora da chiarire cosa abbia scatenato l’aggressione improvvisa contro il padre nella notte.