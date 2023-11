Amina Milo, spiragli per l’italiana detenuta in Kazakistan: ‘La svolta entro una settimana’

“Speriamo che Amina venga presto liberata. Entro una settimana la Procura speciale di Astana ci farà sapere se le accuse contro di lei sono cadute”.

Amina Milo detenuta in Kazakistan, il legale: ‘La Procura speciale di Astana ci farà sapere se le accuse sono cadute’

É quanto afferma il legale di Amina Milo, Alibek Sekerov, la 18enne in carcere da mesi in Kazakistan con l’accusa di traffico di droga. L’avvocato aggiunge che la Procura ha convocato ed ascoltato alcuni testimoni nell’ambito dell’inchiesta sulle presunte torture che la pugliese avrebbe subito per 16 giorni in un appartamento privato dove sarebbe stata portata dalla polizia kazaka.

L’avvocato sostiene che un poliziotto avrebbe ammesso che gli agenti in quella circostanza avrebbero agito in maniera illegittima. Infine annuncia di aver presentato istanza di perizia psichiatrica per dimostrare che Amina Milo non sta mentendo e che ha subito pressioni psicologiche. Amina è stata fermata ad Astana il 18 giugno mentre era in compagnia di un coetaneo del posto che aveva con sé della droga. Ma Amina – precisa il legale – non ne sapeva nulla.

Dopo il fermo è stata portata nell’appartamento dove sarebbe stata maltrattata e avrebbe subito tentativi di stupro. L’intervento dell’ambasciata italiana ha poi portato al rilascio di Amina che pochi giorni dopo, l’11 luglio, è stata nuovamente convocata dalla polizia e arrestata per traffico internazionale di droga.

La 18enne avrebbe subito maltrattamenti e abusi dopo essere stata fermata dalla Polizia: spunta testimone

Sulla vicenda è intervenuto anche Antonio Tajani. “Stiamo seguendo la vicenda di Amina Milo e la nostra ambasciata ha fatto tutto il possibile, ci sono state decine e decine di telefonate con la famiglia e interventi, visite. La nostra ambasciata sta facendo tutto il possibile e stiamo seguendo la vicenda, speriamo che possa uscire quanto prima dalla detenzione” – così il ministro degli Esteri che ha assicurato massimo supporto alla famiglia della 18enne pugliese detenuta in un carcere di Astana, in Kazakistan. “Faremo verificare tutto ciò che è accaduto. Questo non è un tema che è stato preso sotto gamba dalla nostra ambasciata”.