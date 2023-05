Ilaria De Rosa arrestata a Jeddah, l’hostess incontra il padre e nega le accuse: si muove la Farnesina

“E da questo momento in avanti la sola priorità in questo momento è fare tornare Ilaria a casa”. Come riportato da Repubblica la Farnesina e i servizi di sicurezza italiani sono al lavoro per evitare che la storia di Ilaria De Rosa, la hostess di 23 anni arrestata il 4 maggio a Jeddah in Arabia Saudita, diventi un caso.

La 23enne è stata arrestata a Jeddah dopo un party, è accusata di aver nascosto uno spinello nel reggiseno

Secondo quanto ricostruito l’hostess della compagnia lituana Avion Express, originaria di Resana nel Trevigiano è detenuta in un carcere a 40 chilometri da Jeddah perché sarebbe stata sorpresa con uno spinello nel reggiseno durante un party privato. La 23enne ha negato ogni addebito riferendo di aver pensato ad una rapina quando è stata circondata da una decina di agenti in borghese. Nelle scorse ore Ilaria De Rosa ha incontrato il padre, Michele De Rosa, che lavora nei Paesi Bassi per un ente Nato, e parlare al telefono con la madre residente in Italia.

Per evitare che la vicenda si complichi la Farnesina sta percorrendo una strada stretta ma praticabile: una contestazione formale delle imputazioni, visto che al momento la sola cosa che si sa è che Ilaria è accusata di reati che hanno a che fare con il traffico di sostanze stupefacenti. Un atteggiamento collaborativo per spiegare quella “estraneità alle accuse”, gridata dalla ragazza italiana. Si lavora sull’ipotesi di un’espulsione per poi difendersi da quanto le viene contestato.

Ilaria De Rosa ha ricevuto la visita del padre in carcere: ‘Pensavo che si trattasse di una rapina’

“La situazione è delicata ma i primi passi ci lasciano ben sperare” – spiegano fonti qualificate della Farnesina che sin dalle prime ore dopo l’arresto di Ilaria De Rosa si sono messe in contatto con le autorità saudite per ricostruire l’accaduto. È stato nominato un legale indicato dall’ambasciata questo significa che già nelle prossime ore verrà messo a disposizione il fascicolo giudiziario, in modo da capire cosa e perché le viene contestato”.