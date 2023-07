Anacapri, trovate morte le 22 caprette della discordia: ipotesi avvelenamento

Loro malgrado erano diventate oggetto di accese discussioni. Ad Anacapri sono state trovate morte, forse per avvelenamento, 22 caprette sul sentiero che da Cetrella scende a valle.

Le caprette che vivevano sulle cime del Monte Solaro di Capri: da tempo erano al centro di una polemica da parte di chi ne chiedeva l’allontanamento dall’isola e lo spostamento in un centro zoologico, poiché con il loro arrampicarsi lungo il monte provocavano il pericolo di caduta massi e alcuni invadevano i sentieri che si trovano lungo il pendio del monte.

Con l’ordinanza numero 9 del 13 aprile il comune di Anacapri aveva disposto il divieto di pascoli vaganti dei caprini su tutto il territorio comunale. La capretta simbolo dell’isola ed in particolare di Anacapri dove vive indisturbata da secoli, addirittura è il simbolo impresso nello stemma del comune anacaprese.

L’ipotesi del trasferimento in un centro zoologico dopo il divieto di pascoli vaganti

E il regista Mario Martone ha ripreso varie scene sui pendii delle rocce con le caprette che si arrampicano in salita sui pendii delle rocce di Capri, nel famoso film ‘Capri Revolution’. La notizia si è diffusa subito in tutta l’isola mentre immediate sono scattate le indagini da parte della Polizia Municipale di Anacapri con la collaborazione di personale dell’ASL Napoli. Per evitare l’allontanamento era stata anche lanciata una petizione.