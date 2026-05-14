Nadia Mayer diventa il volto di un’agenzia funebre: lo slogan di Taffo scatena i social

Nadia Mayer

La protagonista di “Casa a prima vista” scelta per la nuova campagna dell’irriverente Taffo

Dalle case alle tombe, con una campagna che in poche ore è diventata virale. Nadia Mayer, volto amatissimo di “Casa a prima vista” su Real Time e simbolo del mercato immobiliare romano in tv, è stata scelta da Taffo Funeral Services per una nuova pubblicità destinata a far discutere.

E basta leggere lo slogan per capire subito il motivo del clamore:

“Quando l’immobile sei tu”.

Una frase perfettamente nello stile provocatorio di Taffo, l’agenzia funebre diventata celebre negli anni per la sua comunicazione irriverente e i messaggi al limite tra ironia nera e marketing aggressivo.

Ma stavolta a rendere tutto ancora più virale è proprio la presenza di Nadia Mayer, ormai associata nell’immaginario televisivo al mondo delle case e delle compravendite immobiliari.

“Cassa a prima vista”: il web si scatena dopo la pubblicità di Taffo

La campagna ha immediatamente invaso i social, dove utenti e fan del programma hanno iniziato a rilanciare battute e giochi di parole.

C’è chi ha ribattezzato il format “Cassa a prima vista”, chi ha parlato della “solution definitiva” e chi ha ironizzato scrivendo: “Lo scheletro nella cabina armadio”.

Commenti che hanno contribuito a trasformare la pubblicità in uno dei contenuti più condivisi e commentati del momento.

Anche Blasco Pulieri, collega di Nadia Mayer nel programma di Real Time, ha partecipato all’ondata ironica con una battuta diventata rapidamente virale.

Perché Taffo ha scelto proprio Nadia Mayer

Dietro l’operazione c’è ancora una volta la strategia di Riccardo Pirrone, storico social media manager di Taffo.

Ed è stato proprio lui a spiegare come è nata l’idea della collaborazione.

“Abbiamo pensato alla tomba come all’ultima casa che tutti, prima o poi, dovremo occupare”, racconta Pirrone.

Da lì sarebbe nato tutto il concept della campagna: il linguaggio immobiliare applicato al settore funebre.

“Vista cielo, zona tranquilla, vicinato silenzioso”, spiega ironicamente.

E poi aggiunge:

“Nadia Mayer era il volto perfetto perché tutti la collegano immediatamente alla vendita immobiliare. Sembrava davvero l’agente ideale per proporre le soluzioni definitive di Taffo”.

Chi è Nadia Mayer, volto di “Casa a prima vista”

Nadia Mayer è uno dei personaggi più riconoscibili di “Casa a prima vista”, il programma di Real Time dedicato alle sfide immobiliari.

Trentina d’origine ma romana d’adozione, negli anni è diventata una delle agenti immobiliari televisive più seguite dal pubblico grazie al suo stile diretto e alla forte personalità mostrata davanti alle telecamere.

Prima della carriera nel settore immobiliare aveva lavorato anche come modella, esperienza che lei stessa ha raccontato più volte senza nascondere le difficoltà vissute in quell’ambiente.

“La bellezza può essere un apripista ma anche un boomerang”, ha spiegato recentemente parlando del suo passato.

“La gente cerca autenticità”: il lato meno televisivo di Nadia Mayer

Dietro l’immagine della donna elegante e apparentemente glaciale vista in tv, Nadia Mayer rivendica però una personalità molto diversa.

“Non sono un’attrice che gioca a vendere case, sono un’agente immobiliare vera”, ha raccontato dopo le registrazioni dell’ultima stagione di “Casa a prima vista”.

Negli ultimi mesi la professionista è intervenuta anche su temi sociali molto duri, criticando una società che, secondo lei, si starebbe abituando all’indifferenza.

“La gente è stanca dei pagliacci e dei disonesti. Cerca autenticità”, ha dichiarato.

Ed è probabilmente proprio questa miscela di spontaneità, ironia e riconoscibilità televisiva ad aver convinto Taffo a puntare su di lei per una delle campagne più discusse degli ultimi mesi.