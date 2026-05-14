Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Sport

Roma-Lazio alle 12 umilia ancora i tifosi: forse gli stadi vuoti sono l’unica risposta possibile

DiRedazione

Pubblicato: 14 Mag, 2026 - ore: 20:54 #derby alle 12, #Roma-Lazio, #tifosi
Sarri TwitterMaurizio Sarri

Calendari nel caos, derby spostati e appassionati trattati come comparse: forse il silenzio sugli spalti è l’unica protesta rimasta

Alla fine hanno perso tutti. Hanno perso i tifosi, costretti ancora una volta ad adattarsi a decisioni prese dall’alto senza alcun rispetto per chi il calcio lo segue davvero. E ha perso soprattutto il calcio italiano, sempre più intrappolato in un caos organizzativo che sembra non conoscere fine.

La decisione di far giocare Roma-Lazio domenica alle 12, poche ore dopo la finale di Coppa Italia, è soltanto l’ultima fotografia di un movimento che continua a perdere credibilità, appeal e contatto con la realtà.

Un derby già delicatissimo, con implicazioni europee pesanti, trasformato in una partita da incastrare dentro un calendario che ormai assomiglia più a una toppa continua che a una programmazione seria.

E insieme al derby della Capitale sono finite nel vortice anche Como-Parma, Genoa-Milan, Juve-Fiorentina e Pisa-Napoli. Partite decisive, spostate e adattate come tessere di un puzzle costruito male fin dall’inizio.

La provocazione di Sarri che racconta un disagio reale

Le parole di Maurizio Sarri hanno fatto rumore perché vanno oltre la semplice polemica.

“Forse sarebbe meglio non presentare neanche la squadra”, ha detto l’allenatore della Lazio dopo la finale di Coppa Italia.

Una provocazione forte, certo. Ma dentro quella frase c’è tutta la stanchezza di un ambiente che da anni si sente ostaggio di decisioni scollegate dal campo, dai tifosi e perfino dalla logica sportiva.

Perché il punto non è soltanto l’orario delle 12.

Il problema è che il calcio italiano continua a dare l’impressione di navigare a vista:

  • calendari modificati continuamente;
  • partite spostate all’ultimo momento;
  • sovrapposizioni evitabili;
  • interessi televisivi sempre davanti a tutto.

E alla fine chi paga davvero è sempre lo stesso: il tifoso.

Il calcio italiano tra eliminazioni, inchieste e perdita di identità

Il problema però è molto più profondo di un derby giocato all’ora di pranzo.

Il calcio italiano arriva da:

  • tre mancate qualificazioni mondiali consecutive;
  • club che faticano sempre di più in Europa;
  • stadi vecchi;
  • società indebitate;
  • continue inchieste sportive e giudiziarie;
  • penalizzazioni in corsa;
  • polemiche arbitrali infinite.

Un sistema che da tempo sembra vivere più di tensioni, carte bollate e conflitti che di pallone.

E intanto i giovani si allontanano.

Perché oggi un ragazzo trova più facilmente spettacolo, organizzazione e identità nella Premier League, nella NBA o perfino negli eSports che nella Serie A.

Binaghi attacca: “Campionato organizzato con i piedi”

A rendere il clima ancora più pesante ci hanno pensato anche le dichiarazioni del presidente della Federtennis Angelo Binaghi, intervenuto duramente sulla questione calendario.

Il riferimento è alla sovrapposizione tra il calcio e gli Internazionali d’Italia.

“Ci siamo spostati per 25 anni”, ha detto Binaghi.

Poi l’affondo diventato virale:
“Non capisco perché dovremmo spostarci quando c’è un ‘deficiente’, così ho letto sul Corriere della Sera, che ha organizzato un campionato con i piedi”.

Parole pesanti che certificano una cosa evidente: il calcio italiano non riesce più nemmeno a coordinarsi con gli altri grandi eventi sportivi del Paese.

Gli stadi vuoti sarebbero il messaggio più forte

La vera protesta, forse, sarebbe una sola: lasciare gli spalti mezzi vuoti.

Niente cori. Niente scenografie. Nessuna guerra social tra tifoserie.

Solo silenzio.

Perché oggi chi segue il calcio spende soldi, tempo e passione per adattarsi continuamente a decisioni prese senza alcuna attenzione verso chi riempie davvero gli stadi ogni settimana.

Ma probabilmente non succederà nemmeno stavolta.

Le rivalità cittadine, l’amore per la maglia e la voglia di esserci saranno più forti di qualsiasi forma di protesta collettiva.

Ed è proprio questo il punto su cui il sistema continua a fare affidamento.

Il vero rischio è perdere una generazione intera

Il calcio italiano continua a pensare che il problema siano le polemiche del weekend. In realtà il rischio più grande è un altro: l’indifferenza.

Sempre più giovani si stanno allontanando da un movimento percepito come confuso, vecchio e incapace di mettere davvero al centro lo spettacolo e gli appassionati.

E forse il problema non è più soltanto Roma-Lazio alle 12.

Forse il problema è che il calcio italiano da troppo tempo ha smesso di ascoltare chi lo ama davvero.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Sport

Ripescaggio Italia Mondiali 2026, caos Iran: ‘Nessun visto dagli Usa’, la Fifa rischia un caso diplomatico

Mag 14, 2026 Redazione
Sport

Giro d’Italia, choc durante la tappa Napoli: ragazzo tenta di far cadere i ciclisti davanti alle telecamere (VIDEO)

Mag 14, 2026 Redazione
Sport

Inter da urlo, è double: Lazio ko in finale di Coppa Italia, Nek convince. E Sarri esplode sul derby: ‘Io non mi presenterei’

Mag 14, 2026 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Sport

Roma-Lazio alle 12 umilia ancora i tifosi: forse gli stadi vuoti sono l’unica risposta possibile

Gossip e TV

Valeria Marini senza freni: ‘Rapporti con due uomini? Bellissimo’, le confessioni audaci sorprendono il web

Attualità

Tragedia alle Maldive, morti cinque sub italiani durante un’immersione: chi era la docente Monica Montefalcone

Sport

Ripescaggio Italia Mondiali 2026, caos Iran: ‘Nessun visto dagli Usa’, la Fifa rischia un caso diplomatico

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.