Andrea Saviotti si ferma per la gomma: travolto e ucciso a 38 anni sull’A1, la passione per l’Arezzo

Andrea Saviotti

L’incidente nella notte all’uscita della galleria San Donato, tra Incisa Reggello e Firenze Sud.

Certe notti si spezzano in pochi istanti. Un viaggio, un inconveniente all’auto, la necessità di accostare e scendere per controllare cosa sia successo. Poi, sull’asfalto di un’autostrada ancora immersa nel buio, un impatto che non lascia scampo. Andrea Saviotti, 38 anni, originario di Arezzo, è morto così, investito da un’automobile mentre si trovava fuori dalla propria vettura lungo l’A1.

La tragedia si è consumata intorno alle 3 della notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 novembre, in direzione nord, nel tratto compreso tra i caselli di Incisa Reggello e Firenze Sud, all’uscita della galleria San Donato. Un punto dell’Autosole nel quale la carreggiata presenta una curva e dove, a quell’ora, la visibilità è inevitabilmente ridotta.

La sosta in autostrada e l’investimento mortale

La prima ricostruzione della Polizia stradale di Firenze Nord colloca all’origine dell’accaduto un problema a uno pneumatico. Saviotti avrebbe avuto un inconveniente durante il viaggio e sarebbe stato costretto a fermarsi sulla corsia di emergenza. Una volta sceso dall’abitacolo, sarebbe stato raggiunto da un’auto sopraggiunta alle sue spalle.

L’impatto è stato fatale. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, per il trentottenne non c’era ormai più nulla da fare. A lanciare l’allarme è stato il conducente della seconda vettura, che viaggiava insieme a una donna. Entrambi, secondo le prime informazioni, sono rimasti coinvolti nell’incidente riportando conseguenze lievi e sono stati classificati in codice verde.

La macchina dei soccorsi si è attivata nelle prime ore del mattino. Sul tratto autostradale sono intervenuti gli operatori della Croce Azzurra di Reggello, un’ambulanza proveniente da Figline, l’automedica e le pattuglie della Polizia stradale. Gli agenti hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica e verificare ogni circostanza dell’investimento. Le due automobili sono state poste sotto sequestro, mentre la salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Restano da chiarire con esattezza tutti i passaggi di quei momenti. Gli accertamenti dovranno stabilire le condizioni in cui si è verificato l’impatto e ricostruire la posizione dei veicoli e dell’uomo sulla carreggiata. La prima ipotesi investigativa è quella di una sosta provocata dal guasto e del successivo investimento mentre Saviotti si trovava all’esterno dell’auto.

Il dolore di Arezzo: il legame con l’Arezzo e la Giostra del Saracino

La notizia della morte di Andrea ha colpito una città nella quale il suo nome non era quello di uno sconosciuto. Consulente di marketing, Saviotti era legato ad Arezzo anche attraverso due passioni profondamente radicate nella vita cittadina: il calcio e la Giostra del Saracino.

Era infatti tra gli animatori di Orgoglio Amaranto, l’associazione che riunisce una parte del tifo organizzato dell’Arezzo e che rappresenta una presenza riconoscibile nella vita della società sportiva. Un impegno che raccontava un rapporto con la squadra ben più forte del semplice interesse per i risultati: appartenenza, partecipazione e vicinanza ai colori amaranto.

Accanto al calcio c’era poi la Giostra del Saracino, una delle manifestazioni più sentite dalla comunità aretina. Saviotti aveva preso parte alla rievocazione storica nel ruolo di figurante del quartiere di Porta Santo Spirito, entrando così in un’altra delle tradizioni che scandiscono l’identità della città.

Due mondi diversi, ma accomunati dallo stesso legame con il territorio. È anche attraverso queste esperienze che Andrea aveva costruito relazioni e amicizie, diventando una presenza conosciuta negli ambienti del tifo e della manifestazione storica.

Ad Arezzo resta ora il dolore per una vita interrotta a soli 38 anni, in circostanze drammatiche, durante una sosta che avrebbe dovuto essere soltanto una parentesi in un viaggio. Una tragedia consumata in pochi secondi sull’autostrada, lontano dalla sua città, ma destinata a lasciare un segno profondo nella comunità alla quale era legato.