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Arezzo torna in Serie B dopo 19 anni: delirio in città, un’attesa infinita finita all’ultima curva

DiRedazione

Pubblicato: 26 Apr, 2026 - ore: 17:21 #Arezzo-Torres, #serie B
Tifosi dell'Arezzo in delirio per la BTifosi dell'Arezzo in delirio per la B

Battuta la Torres 3-1, poi l’esplosione: l’Arezzo è in Serie B

Diciannove anni. Un’attesa lunghissima, fatta di cadute, tentativi e illusioni.
Adesso è realtà: l’Arezzo torna in Serie B.

Lo fa all’ultima giornata, nel modo più sofferto e più vero possibile.
Con una vittoria per 3-1 contro la Torres e con un orecchio incollato a Campobasso, dove l’Ascoli crolla e consegna definitivamente il campionato agli amaranto.

Al triplice fischio è esplosione totale.

Il momento decisivo: tre gol e una città che trattiene il fiato

Servivano tre punti. E sono arrivati.

A firmare la vittoria che vale una stagione intera sono Tavernelli, Arena e Pattarello, i nomi che entrano di diritto nella storia recente del club.

Ma non è stata una partita semplice.

La Torres si giocava tutto per evitare i playout e ha resistito finché ha potuto.
Poi, nell’ultima curva, è crollata.

E lì è cambiato tutto.

La pacifica invasione di campo dopo il triplice fischio
La pacifica invasione di campo dopo il triplice fischio

Invasione pacifica e festa senza fine: Arezzo esplode

Al fischio finale non c’è più contenimento possibile.

Invasione pacifica di campo, tifosi in lacrime, abbracci ovunque.
Una gigantesca “B” portata in trionfo sul terreno di gioco.

Nel frattempo, fuori dallo stadio, la città è già partita.

Caroselli, clacson, bandiere.
Piazza Grande si riempie minuto dopo minuto, pronta ad accogliere la squadra.

La festa è appena iniziata. E durerà tutta la notte.

Il brivido finale con l’Ascoli: campionato deciso all’ultimo respiro

Non è stata una cavalcata tranquilla.

L’Ascoli Calcio ha spinto fino all’ultimo, arrivando a pari punti e giocandosi tutto negli ultimi novanta minuti.

Arezzo davanti negli scontri diretti, ma obbligato a vincere.

E per lunghi minuti, con i risultati dagli altri campi in bilico, il rischio di vedere sfumare tutto è stato reale.

Poi il gol, poi la conferma da Campobasso.

E infine la liberazione.

La serie B torna ad Arezzo dopo 19 anni
La serie B torna ad Arezzo dopo 19 anni

La stagione: dominio iniziale, paura finale e poi la svolta

Il percorso dell’Arezzo non è stato lineare.

La squadra di Cristian Bucchi ha comandato il girone B fin dalle prime giornate, imponendo ritmo e qualità.

Vittorie pesanti, come il 3-0 a Ravenna e il 2-0 ad Ascoli, avevano dato la sensazione di un campionato già indirizzato.

Poi qualcosa si è inceppato.

Un calo improvviso, soprattutto in casa: solo 6 punti in 5 partite.
Il vantaggio si assottiglia, la pressione cresce.

La sconfitta nello scontro diretto con l’Ascoli riapre tutto.
Il campionato torna in bilico.

E lì, più che le gambe, ha pesato la testa.

Dalla paura alla storia: il giorno che cambia tutto

Il 26 aprile 2026 diventa una data simbolo.

Perché questo ritorno non è solo una promozione.

È la fine di un’attesa lunga quasi due decenni.
È la risposta a una stagione che sembrava sfuggire proprio sul più bello.

È una squadra che, nel momento più difficile, non è crollata definitivamente.

E ha trovato la forza per chiudere.

Un progetto costruito nel tempo: dalla società al campo

Dietro questo risultato c’è anche una struttura solida.

La proprietà guidata da Manzo, insieme al direttore sportivo Cutolo, ha costruito una squadra completa, con innesti mirati come Venturi, Gilli, De Col, Iaccarino, Varela e Cianci.

E a gennaio, gli arrivi di Ionita e Coppolaro hanno dato ulteriore equilibrio.

Non solo campo: c’è anche il progetto stadio, che ha ricevuto il via libera nelle scorse settimane.

Segnali di una società che non vuole fermarsi qui.

Ora la Supercoppa, poi il futuro

La stagione non è ancora finita.

L’Arezzo si giocherà la Supercoppa di Serie C contro le vincitrici degli altri gironi, Benevento o Vicenza.

Ma il vero obiettivo è già centrato.

Il ritorno in Serie B.

E stavolta, con la sensazione che non sia un punto di arrivo.
Ma l’inizio di qualcosa di nuovo.

I giocatori dell'Arezzo travolti dall'affetto dei sostenitori amaranto
I giocatori dell’Arezzo travolti dall’affetto dei sostenitori amaranto

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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