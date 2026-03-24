Andreea Rabciuc, cade l’accusa più grave: niente istigazione al suicidio per Gresti, condanna a 4 anni e mezzo

Il caso che fa discutere
Una sentenza destinata a dividere. Nel caso di Andreea Rabciuc, la giovane trovata morta dopo mesi di mistero, il tribunale di Ancona ha stabilito un punto fermo: non c’è stata istigazione al suicidio. Ma il dibattito resta apertissimo.
La sentenza: cosa ha deciso il tribunale di Ancona?
Il giudice Alberto Pallucchini, al termine del rito abbreviato, ha condannato Simone Gresti, 47 anni, a 4 anni e 6 mesi di reclusione.
Le condanne riguardano:
- maltrattamenti
- spaccio di cocaina
Ma sul capo più grave, quello che aveva acceso i riflettori sul caso, arriva l’assoluzione:
“il fatto non sussiste” per l’accusa di istigazione al suicidio.
Una decisione che cambia radicalmente la lettura giudiziaria della vicenda.
Chi era Andreea Rabciuc e cosa era successo?
Andreea Rabciuc, 27 anni, di origine romena, era scomparsa il 12 marzo 2022 nelle campagne di Montecarotto, in provincia di Ancona.
Quella sera si trovava insieme al fidanzato Simone Gresti e ad altri due amici.
Poi il nulla.
Per mesi, il caso è rimasto avvolto nel mistero. Fino al tragico ritrovamento:
il corpo della giovane è stato scoperto in un casolare abbandonato, a pochi chilometri dal luogo della scomparsa, quasi due anni dopo.
Le indagini hanno poi accertato che si trattava di suicidio.
Perché è caduta l’accusa di istigazione al suicidio?
Il nodo centrale del processo era proprio questo:
stabilire se Gresti avesse avuto un ruolo nel gesto estremo della giovane.
La Procura aveva chiesto una condanna a 7 anni di carcere, sostenendo l’impianto accusatorio completo.
Ma il tribunale ha ritenuto che non vi fossero elementi sufficienti per dimostrare l’istigazione.
Decisive anche le perizie psichiatriche, che hanno analizzato le condizioni della vittima, offrendo letture differenti ma fondamentali per la decisione finale.
Maltrattamenti e droga: cosa resta in piedi
Se da un lato cade l’accusa più pesante, dall’altro restano confermati i reati di:
- maltrattamenti nei confronti della giovane
- spaccio di sostanze stupefacenti
Elementi emersi durante le indagini e ritenuti provati dal giudice.
Una condanna che, pur ridimensionata rispetto alle richieste della Procura, resta significativa.
Un processo che lascia interrogativi aperti
In aula erano presenti sia l’imputato, difeso dagli avvocati Emanuele Giuliani e Gianni Marasca, sia la madre di Andreea, costituitasi parte civile con l’avvocato Rino Bartera.
La sentenza non chiude il dibattito, anzi.
Per molti, resta difficile accettare che in una vicenda così drammatica non ci siano responsabilità dirette nel gesto finale. Per altri, invece, il verdetto segna il confine tra responsabilità penale e tragedia personale.
Un caso destinato a far discutere ancora
Il caso Rabciuc si conferma uno di quelli destinati a dividere l’opinione pubblica.
Da una parte, una sentenza che esclude l’istigazione al suicidio.
Dall’altra, una storia segnata da violenza, fragilità e solitudine.
Il punto giuridico è stato fissato.
Quello umano, probabilmente, no.