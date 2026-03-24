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Andreea Rabciuc, cade l’accusa più grave: niente istigazione al suicidio per Gresti, condanna a 4 anni e mezzo

DiRedazione

Pubblicato: 24 Mar, 2026 - ore: 22:43 #Andreea Rabciuc, #sentenza, #Simone Gresti
Andreea Rabciuc e Simone GrestiAndreea Rabciuc e Simone Gresti

Il caso che fa discutere

Una sentenza destinata a dividere. Nel caso di Andreea Rabciuc, la giovane trovata morta dopo mesi di mistero, il tribunale di Ancona ha stabilito un punto fermo: non c’è stata istigazione al suicidio. Ma il dibattito resta apertissimo.

La sentenza: cosa ha deciso il tribunale di Ancona?

Il giudice Alberto Pallucchini, al termine del rito abbreviato, ha condannato Simone Gresti, 47 anni, a 4 anni e 6 mesi di reclusione.

Le condanne riguardano:

  • maltrattamenti
  • spaccio di cocaina

Ma sul capo più grave, quello che aveva acceso i riflettori sul caso, arriva l’assoluzione:
“il fatto non sussiste” per l’accusa di istigazione al suicidio.

Una decisione che cambia radicalmente la lettura giudiziaria della vicenda.

Chi era Andreea Rabciuc e cosa era successo?

Andreea Rabciuc, 27 anni, di origine romena, era scomparsa il 12 marzo 2022 nelle campagne di Montecarotto, in provincia di Ancona.

Quella sera si trovava insieme al fidanzato Simone Gresti e ad altri due amici.

Poi il nulla.

Per mesi, il caso è rimasto avvolto nel mistero. Fino al tragico ritrovamento:
il corpo della giovane è stato scoperto in un casolare abbandonato, a pochi chilometri dal luogo della scomparsa, quasi due anni dopo.

Le indagini hanno poi accertato che si trattava di suicidio.

Perché è caduta l’accusa di istigazione al suicidio?

Il nodo centrale del processo era proprio questo:
stabilire se Gresti avesse avuto un ruolo nel gesto estremo della giovane.

La Procura aveva chiesto una condanna a 7 anni di carcere, sostenendo l’impianto accusatorio completo.

Ma il tribunale ha ritenuto che non vi fossero elementi sufficienti per dimostrare l’istigazione.

Decisive anche le perizie psichiatriche, che hanno analizzato le condizioni della vittima, offrendo letture differenti ma fondamentali per la decisione finale.

Maltrattamenti e droga: cosa resta in piedi

Se da un lato cade l’accusa più pesante, dall’altro restano confermati i reati di:

  • maltrattamenti nei confronti della giovane
  • spaccio di sostanze stupefacenti

Elementi emersi durante le indagini e ritenuti provati dal giudice.

Una condanna che, pur ridimensionata rispetto alle richieste della Procura, resta significativa.

Un processo che lascia interrogativi aperti

In aula erano presenti sia l’imputato, difeso dagli avvocati Emanuele Giuliani e Gianni Marasca, sia la madre di Andreea, costituitasi parte civile con l’avvocato Rino Bartera.

La sentenza non chiude il dibattito, anzi.

Per molti, resta difficile accettare che in una vicenda così drammatica non ci siano responsabilità dirette nel gesto finale. Per altri, invece, il verdetto segna il confine tra responsabilità penale e tragedia personale.

Un caso destinato a far discutere ancora

Il caso Rabciuc si conferma uno di quelli destinati a dividere l’opinione pubblica.

Da una parte, una sentenza che esclude l’istigazione al suicidio.
Dall’altra, una storia segnata da violenza, fragilità e solitudine.

Il punto giuridico è stato fissato.
Quello umano, probabilmente, no.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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