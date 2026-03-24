Schianto a Cesena, Glauco Igor Prati muore a 20 anni in moto: tragedia in via Calcinaro

Una mattina come tante che si trasforma in dramma. A Cesena, lungo via Calcinaro, un ragazzo di appena 20 anni ha perso la vita in un violento incidente stradale. Una morte che scuote un’intera comunità.
Chi era la vittima: il dolore della comunità
Si chiamava Glauco Igor Prati, era originario della zona ed era conosciuto nella frazione di Capannaguzzo.
Figlio del titolare di un forno-pasticceria molto noto, era un ragazzo ben voluto da tutti. Studiava all’università dopo aver frequentato l’istituto tecnico per geometri “Leonardo da Vinci” di Cesena.
Una vita appena iniziata, spezzata in pochi istanti.
Come è avvenuto l’incidente in via Calcinaro?
L’incidente si è verificato pochi minuti dopo le 9 del mattino.
Il giovane era in sella alla sua Kawasaki, quando si è scontrato con una Fiat 500. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, l’auto stava effettuando una svolta a sinistra per entrare in un parcheggio.
In quel momento, la moto sopraggiungeva nella direzione opposta, verso via Cervese.
L’impatto è stato devastante.
La dinamica: possibile mancata precedenza
Dai primi rilievi emerge un’ipotesi precisa:
l’incidente sarebbe stato causato da una mancata precedenza.
Dopo lo scontro, il giovane è stato sbalzato oltre il guardrail, finendo nel fossato a lato della strada.
Un secondo veicolo, che viaggiava dietro la Fiat 500, è rimasto coinvolto nel sinistro.
I soccorsi: intervento immediato ma inutile
Sul posto sono intervenuti rapidamente:
- i sanitari del 118,
- i vigili del fuoco,
- la polizia locale di Cesena.
Nonostante la tempestività dei soccorsi, per il giovane non c’è stato nulla da fare. È morto sul colpo.
Coinvolti anche gli altri conducenti:
- una donna di 34 anni, alla guida della Fiat 500
- un uomo di 60 anni, conducente della seconda auto
Traffico bloccato e strada chiusa per ore
Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, è stato disposto il blocco del traffico nel tratto tra la rotonda della Solidarietà e via Masiera Prima.
La strada è rimasta chiusa per circa tre ore, fino alle 12, quando la circolazione è stata ripristinata.
Indagini in corso per chiarire ogni dettaglio
La polizia locale sta lavorando per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.
Al momento, l’ipotesi principale resta quella della precedenza non rispettata, ma saranno gli accertamenti a stabilire eventuali responsabilità.
Una comunità sotto shock
La morte di Glauco Igor Prati ha colpito profondamente Capannaguzzo.
Non solo per la giovane età, ma per il legame della famiglia con il territorio. Una di quelle tragedie che lasciano il segno e aprono, ancora una volta, il tema della sicurezza stradale.