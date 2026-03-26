Diventa mamma e muore subito dopo: la tragedia di Angelica Viotto scuote l’Italia

Angelica Viotto morta dopo il parto: cosa è successo a Pinerolo?
Un sogno che si trasforma in tragedia nel giro di poche ore. Angelica Viotto, 31 anni, è morta subito dopo aver dato alla luce la sua bambina all’ospedale di Pinerolo.
Una gravidanza definita serena, senza particolari criticità. Poi, all’improvviso, qualcosa si spezza.
La giovane mamma non ce l’ha fatta. La figlia, invece, sta bene.
Le complicazioni improvvise: il trasferimento alle Molinette
Secondo le prime ricostruzioni, il dramma si è consumato a causa di complicazioni cliniche insorte durante o subito dopo il parto.
Angelica era stata inizialmente ricoverata all’ospedale “Edoardo Agnelli” di Pinerolo. Di fronte al peggioramento delle condizioni, è stato disposto il trasferimento d’urgenza alle Molinette di Torino.
Ma ogni tentativo dei medici si è rivelato inutile.
Una sequenza rapida e devastante, che ha lasciato familiari e comunità senza risposte.
La bambina sta bene: nasce, ma senza la madre
Nel mezzo del dolore, un’unica luce: la neonata è in buone condizioni ed è stata dimessa dall’ospedale.
Ma la sua storia inizia con un’assenza irreparabile.
Nasce orfana della madre, un dettaglio che rende la vicenda ancora più straziante.
La famiglia chiede verità: “Non si può morire di parto”
La famiglia di Angelica Viotto ha deciso di non restare in silenzio e si è affidata a un legale.
Le parole dell’avvocato sono dure:
“Al giorno d’oggi non si muore di parto. Vogliamo capire la verità”.
Una richiesta chiara: accertare se tutto sia stato fatto correttamente o se ci siano state responsabilità.
L’inchiesta della Procura: cosa si sta indagando
La Procura di Torino ha aperto un’inchiesta per chiarire quanto accaduto.
Al centro degli accertamenti:
- la gestione del parto
- le decisioni cliniche
- le cause precise delle complicazioni
È stata disposta anche un’autopsia, mentre la famiglia ha nominato un proprio consulente.
Un passaggio fondamentale per fare luce su una morte che, secondo i familiari, non doveva avvenire.
Una gravidanza senza rischi: il nodo centrale
Uno degli elementi più rilevanti riguarda le condizioni precedenti:
non si trattava di una gravidanza a rischio.
Angelica era entrata in ospedale convinta di affrontare un parto naturale, senza particolari problemi.
È proprio questo contrasto – tra normalità attesa e tragedia improvvisa – a rendere il caso ancora più difficile da accettare.
Una comunità sotto shock
La notizia ha colpito profondamente Pinerolo e il territorio circostante.
Una giovane donna, una nuova vita, un epilogo drammatico.
Una storia che riapre interrogativi più ampi sulla sicurezza dei parti e sulla gestione delle emergenze cliniche.