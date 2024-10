Ankara, attacco all’Industria Aerospaziale: almeno due vittime, 2 terroristi uccisi (VIDEO)

Sono almeno due le persone che hanno perso la vita a causa dell’attacco terroristico di mercoledì 23 ottobre contro il quartier generale dell‘Industria Aerospaziale turca (Tusas) a Kahramankazan, cittadina a nord ovest di Ankara che dista circa 50 chilometri dalla capitale. Il bilancio è provvisorio.

Attacco alla Tusas, due terroristi uccisi

Lo riporta la Cnn Turk, mentre il ministro dell’Interno, Ali Yerlikaya, aveva affermato che “l’attacco terroristico” aveva riferito anche della presenza di numerosi feriti. In base alle immagini trasmesse dalle emittenti televisive in Turchia, gli autori dell’attacco sarebbero state tre persone armate. A seguito dell’attacco, colpi d’arma da fuoco ed esplosioni sono stati uditi di fronte alle strutture della Tusas. Di conseguenza, sono state inviate le forze di sicurezza, i vigili del fuoco e le squadre mediche sul luogo dell’attacco.

L’emittente televisiva “Haberturk” ha parlato di una situazione “con ostaggi” senza fornire ulteriori dettagli. Subito dopo è stato riferito che due dei tre terroristi che hanno attaccato la sede dell’azienda aerospaziale statale turca Tusas nella capitale Ankara sono stati “neutralizzati”. A renderlo noto i media turchi, che citano fonti delle forze dell’ordine, intervenute per porre fine all’attacco e liberare i dipendenti rimasti ostaggi del commando. Il ministro degli Interni Ali Yerlikaya ha confermato la matrice terroristica dell’attacco e dichiarato che vi sono morti e feriti, oltre ai due terroristi uccisi.

🚨 Ankara'da #tusaş’a karşı gerçekleştirilen terör saldırısına ait en son görüntüler.. pic.twitter.com/fFjc3QMRxI — Prime Digitale (@primedigitale) October 23, 2024

Il ministro dell’Interno Ali Yerlikaya conferma la matrice terroristica

Le immagini iniziali mostrate dal canale televisivo privato turco NTV hanno ripreso una grande nuvola di fumo di fronte all’ingresso del sito a circa 40 chilometri dalla capitale, affermando che l’esplosione è avvenuta intorno alle 14:00 ora italiana. “Sto monitorando, in stretto contatto con la nostra Ambasciata in Turchia, gli sviluppi a seguito dell’attacco terroristico ad Ankara. Esprimo solidarietà per le vittime coinvolte. Per qualsiasi emergenza invito i nostri connazionali a contattare l’Unità di crisi al +39 06 36225″ – ha scritto su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.