Anna Grimaldi, investita sulle strisce a Capodichino: è morta a 17 anni dopo 10 giorni di agonia, il ricordo straziante sui social

Anna Grimaldi

La 17enne di Secondigliano è deceduta al Cardarelli

Aveva 17 anni e stava tornando a casa con le amiche. Era sulle strisce pedonali, nella zona di Capodichino, quando un’auto l’ha travolta. Per Anna Grimaldi è iniziata così una drammatica lotta per la vita, durata diversi giorni, fino alla notizia che Secondigliano non avrebbe mai voluto ricevere: la ragazza è morta al Cardarelli.

L’incidente era avvenuto il 6 settembre. Anna, originaria della zona del Perrone, era stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale. Le ferite riportate nell’impatto si sono però rivelate troppo gravi.

La famiglia, nel momento più doloroso, ha autorizzato anche la donazione degli organi.

L’investimento mentre attraversava sulle strisce

Anna stava rientrando a casa insieme ad alcune amiche quando ha attraversato la strada nella zona di Capodichino.

La 17enne si trovava sulle strisce pedonali quando è stata centrata da un’automobile condotta da un 20enne. Nell’impatto ha colpito violentemente il parabrezza della vettura ed è stata poi sbalzata sull’asfalto.

Il conducente si è fermato dopo l’incidente e ha prestato i primi soccorsi.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’investimento. Il giovane alla guida è stato sottoposto agli accertamenti tossicologici per verificare l’eventuale presenza di alcol o sostanze stupefacenti.

Le indagini sono ora affidate alla Procura di Napoli, che dovrà chiarire ogni aspetto della vicenda.

Giorni di speranza al Cardarelli, poi la morte

Dopo l’investimento, Anna è stata ricoverata al Cardarelli di Napoli. Per giorni la famiglia ha sperato che le sue condizioni potessero migliorare.

La situazione, invece, è progressivamente diventata sempre più drammatica fino alla morte della 17enne.

La notizia ha immediatamente raggiunto Secondigliano, dove Anna era conosciuta. Il dolore si è diffuso anche attraverso i social, con numerosi messaggi rivolti alla famiglia.

Al Cardarelli, dopo il decesso, è stato possibile procedere con la donazione degli organi, autorizzata dai familiari.

Il dolore della scuola: «La tua gentilezza resterà nei nostri cuori»

Anna Grimaldi frequentava il Vittorio Veneto ed era iscritta al quinto anno.

La dirigente scolastica, i docenti, il personale e gli studenti hanno affidato a una nota il dolore dell’intera comunità scolastica.

«La grande famiglia della sua scuola, il Vittorio Veneto, piange oggi la scomparsa della dolcissima Anna Grimaldi».

Nel messaggio viene ricordata soprattutto per la sua gentilezza, dolcezza e spensieratezza.

«Anna, la tua gentilezza, la tua dolcezza e la tua spensieratezza resteranno sempre nei nostri cuori: nessun addio potrà mai cancellare quello che abbiamo vissuto insieme durante questi cinque anni e tutto l’amore che ci hai donato coi tuoi sorrisi e la tua affabilità».

Poi l’ultimo saluto della scuola: «Ti vorremo sempre bene e sarai sempre parte della nostra comunità scolastica».

Il ricordo della cugina: «Oggi il mondo si è fermato»

Tra i tanti messaggi pubblicati dopo la morte della ragazza c’è quello della cugina, che porta lo stesso nome di Anna.

Un messaggio pieno di dolore per una vita interrotta a soli 17 anni.

«Oggi il mondo si è fermato. Oggi te ne sei andata, soli 17 anni, e non ci sono parole abbastanza grandi per dire quanto fa male».

La cugina la descrive come «luce, pura luce», ricordando la sua dolcezza e la forza del legame che le univa.

«Non doveva andare così. Avremmo dovuto avere ancora una vita intera insieme, ridere, crescere, diventare grandi, invecchiare insieme».

E promette di continuare a portarla con sé: «Ogni mio sorriso avrà un pezzetto del tuo. Ogni mio traguardo sarà anche tuo».

Parole che raccontano il dolore di una famiglia e di un intero quartiere per una ragazza che avrebbe dovuto iniziare ora una nuova parte della propria vita.

L’inchiesta sull’incidente di Capodichino

La Procura di Napoli sta lavorando per ricostruire con precisione l’investimento.

Gli investigatori stanno acquisendo ed esaminando le immagini delle telecamere presenti nella zona, che possono contribuire a chiarire la dinamica dello scontro e le responsabilità.

Per Secondigliano, intanto, resta il dolore. Anna Grimaldi aveva 17 anni: era uscita con le amiche e stava tornando a casa. Una vita che si è fermata dopo quell’impatto sulle strisce pedonali.