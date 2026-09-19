Christian Santarsiero muore a 24 anni, lo schianto in moto contro un camion: il cordoglio del Tuscania Volley

Christian Santarsiero

La tragedia sulla strada Tuscanese, poco prima del ponte d’accesso a Tuscania

Un rientro verso casa trasformato in una tragedia. Christian Santarsiero, 24 anni, residente a Tuscania, è morto dopo un violento scontro tra la moto sulla quale viaggiava e un camion lungo la strada Tuscanese.

L’incidente è avvenuto nella serata di venerdì 18 settembre, poco prima del ponte di accesso al paese, in località Rio Fecciaro, a circa due chilometri dal centro abitato. Il giovane stava percorrendo la provinciale in direzione di Tuscania quando, per cause ancora da chiarire, si è verificato il drammatico impatto.

Lo schianto è stato violentissimo. Christian è stato sbalzato dalla moto per diversi metri ed è finito tra la vegetazione a bordo strada. Quando i soccorritori sono arrivati, per lui le condizioni erano già disperate.

Lo scontro all’uscita della curva

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente si è verificato all’uscita di una curva, nei pressi del ponte, intorno alle 18.30.

La moto condotta dal 24enne e il camion, appartenente a un’azienda specializzata in impianti elettrici industriali, si sono scontrati frontalmente. La dinamica precisa è ancora al vaglio degli investigatori e saranno gli accertamenti a stabilire perché i due mezzi siano entrati in collisione.

L’impatto ha sbalzato Christian dalla motocicletta. Il giovane è finito a diversi metri di distanza, dentro un cespuglio.

Il conducente del camion è rimasto illeso.

Inutili i tentativi di salvare Christian

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118. Il personale sanitario ha tentato a lungo di rianimare il ragazzo, ma per Christian Santarsiero non c’è stato nulla da fare.

Ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Il 24enne è morto a causa delle conseguenze dello schianto.

Il corpo è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti previsti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, affiancati dalla polizia locale. I militari hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica e individuare le eventuali cause dello scontro, occupandosi anche della gestione della viabilità durante le operazioni.

Il dolore del Tuscania Volley per Christian

La notizia della morte di Christian ha suscitato profondo dolore a Tuscania. Il giovane era conosciuto anche nell’ambiente della pallavolo: aveva infatti giocato nelle giovanili del Tuscania Volley ed era rimasto legato alla società, partecipando alla squadra amatoriale.

Proprio il club lo ha ricordato con un messaggio pubblicato sui social.

«Ciao Christian, tutto il Tuscania Volley si stringe con commozione attorno alla famiglia Santarsiero per la tragica e prematura scomparsa di Christian, ex atleta del nostro settore giovanile e oggi legato alla nostra squadra amatoriale».

Nel messaggio, la società ha ricordato soprattutto il carattere del giovane e il rapporto costruito negli anni attraverso lo sport.

«Ricorderemo per sempre la tua educazione, la tua passione per la pallavolo e i momenti vissuti insieme in palestra».

Poi l’ultimo saluto: «Fai buon viaggio, Christian. Mancherai immensamente a tutti noi».

A Tuscania resta il dolore per una vita spezzata a soli 24 anni, mentre gli accertamenti proseguono per chiarire cosa sia accaduto in quei pochi istanti sulla strada Tuscanese.