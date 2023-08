Anna Lorenzi sprofonda e muore a 20 anni per salvare il fratellino nel Lago di Garda

Una giornata di spensieratezza sul Lago di Garda si è trasformata in tragedia nella giornata di sabato 19 agosto. Una ventenne di Verona, Anna Lorenzi, è deceduta nel tentativo di salvare il fratellino minore.

Anna Lorenzi si era lanciata con un materassino nel Lago di Garda con il fratello di 14 anni e la sorella 17enne

L’episodio si è consumato in località Corno, a Garda, di fronte ad un bar, ad una trentina di metri dalla riva. Anna si è lanciata in acqua su un materassino insieme al fratello 14enne e alla sorella di 17 anni. La corrente li ha portati in breve tempo oltre le boe, in un punto a 30 metri dalla riva dal quale anche per il padre, che li sorvegliava dalla spiaggia, era impossibile intervenire con rapidità.

Il fratello 14enne ha iniziato ad annaspare per la fatica del tragitto e la ventenne non ci ha pensato un attimo ed è corsa in suo soccorso, gli ha sorretto il corpo finché le forze l’hanno aiutata,. Le grida disperate d’aiuto sono state sentite fino a riva. Due ragazzi si sono tuffati e hanno riportato in salvo il ragazzino.

Il ragazzino ha iniziato ad annaspare e la ventenne ha cercato di aiutarlo ma ha ceduto forse per un malore

Anna Lorenzi invece è stata persa di vista e per un probabile malore o per affaticamento è andata a fondo senza riemergere. Mentre i familiari seguivano da terra le operazioni di soccorso, sul luogo dell’incidente si sono recati gli uomini della capitaneria di porto ei sanitari del Suem con una idroambulanza, oltre ai vigili del fuoco che dall’alto con un elicottero hanno perlustrato l’area.

Pochi dopo corpo della giovane veronese è stato ripescato nel Lago di Garda. Anna Lorenzi era finita in una conca del fondale a sei metri di profondità. Per lunghi minuti si è cercato di rianimare la ragazza ma ogni tentativo è stato inutile.