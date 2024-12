Anna Maria Di Spirito muore a 36 anni in un incidente d’auto a Natale: choc a Sessa Aurunca

La vigilia di Natale si è trasformata in tragedia per una famiglia di Cardici di Maiano, frazione di Sessa Aurunca. Intorno alla mezzanotte l’auto sulla quale viaggiava Anna Maria Di Spirito è finita fuori strada per cause in corso d’accertamento in località Cerri Aprano, nel comune di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina.

Il tragico incidente la notte di Natale in località Cerri Aprano, Anna Maria Di Spirito è morta sul colpo

La 36enne ha perso il controllo della vettura lungo la strada che collega il comune alla statale 630 Formia-Cassino ed è finita contro una recinzione nei pressi della villa comunale. Nonostante i tempestivi soccorsi per Anna Maria Di Spirito non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Formia e i vigili del fuoco di Castelforte per i rilievi del caso.

La notizia dell’improvvisa scomparsa della 36enne ha sconvolto la comunità di Sessa Aurunca e fatto calare un velo di tristezza offuscando il clima di festa di questi giorni. Figlia di un ex carabiniere Anna Maria Di Spirito, impiegata, era conosciuta e amata da tutti.