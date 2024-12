Ancona, 27enne vola dalla giostra al luna park: è grave, il sindaco: ‘Sono sconcertato’

Una ragazza di 27 anni è volata fuori dalla giostra a palla, ad Ancona, al luna park natalizio allestito in piazza Pertini. È stata portata in pronto soccorso a Torrette, dalla Croce Rossa, con un codice di massima gravità, traumatico.

Dramma in piazza Pertini, 27enne sbalzata dalla giostra: trasferita all’ospedale Torrette

L’incidente, su cui sta facendo accertamenti la polizia locale, si sarebbe verificato per la rottura di alcuni lacci di sicurezza che dovevano tenere la passeggera a bordo del gioco. Un gioco fatto a forma di gabbia, tonda, dentro il quale ci si siede e poi si gira. È successo attorno alle 18:00 del 25 dicembre. La 27enne, di origine straniera, è stata letteralmente espulsa dalla giostra appena si è messa in movimento. Il gioco è stato chiuso e posto sotto sequestro. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno aiutato la polizia locale a circoscrivere l’area del gioco che si è rotto.

“Sono cose che non devono succedere, sono davvero sconcertato. La polizia locale sta approfondendo per capire cosa è successo, andremo fino in fondo per capire di chi è la responsabilità di questo incidente”. Così il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, dopo aver appreso dell’incidente alla giostra del luna park di piazza Pertini.

Il sindaco di Ancona: ‘Andremo fino in fondo per individuare il responsabile dell’incidente’, come sta la ragazza

Il sindaco si è subito messo in contatto con l’ospedale e segue l’evoluzione della situazione. “Stando alle prime informazioni dei sanitari che stanno occupandosi della giovane è sveglia e la situazione per fortuna non sarebbe grave. Aspettiamo l’esito definitivo degli accertamenti clinici’. Silvetti esprime “la vicinanza personale e della città alla ragazza e alla famiglia” – e assicura che “le responsabilità saranno accertate”.