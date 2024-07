Antonella Cutini stroncata da un infarto durante il turno da infermiera a Roma: insorgono i sindacati

É stata stroncata da un malore improvviso mentre sta svolgendo il suo lavoro da infermiera all’Ifo (Istituti fisioterapici) ospedalieri di Roma. Antonella Cutini è deceduta a 54 anni sotto lo sguardo di una collega che l’ha immediatamente soccorsa.

L’infarto fulminante non le ha lasciato scampo. La notizia ha sconvolto il personale dell’Ifo, i medici ed ha sollevato la protesta dei sindacati per i turni e gli orari massacranti ai quali sono sottoposti gli infermieri. La dirigente della Nursing Up, Laura Rita Santoro, ha rimarcato che Antonella Cutini fosse al “terzo turno di pomeriggio/sera”.

Sulla questione si è espresso anche Stefano Barone, segretario provinciale NurSind Roma. “Chiediamo a questa amministrazione un intervento immediato che consenta ai lavoratori il dovuto riposo dopo il turno di servizio. Non è corretto sfruttare la disponibilità del personale a lavorare in extra orario senza neanche la dovuta retribuzione prevista! Ci è stato infatti segnalato che sono moltissime le ore di extra orario lavorate negli ultimi tempi dagli infermieri degli Istituti fisioterapici ospedalieri di Roma“.

Sui social in tanti hanno manifestato il proprio cordoglio per l’improvvisa scomparsa della 54enne. “La morte in servizio, colpisce sempre tutto il personale. Immagino lo shock della collega che lavorava con lei in turno, ma anche delle colleghe che le avrebbero dovuto dare il cambio. Un primo abbraccio va a loro oltre che ai parenti. Si apre un buco nel mondo, ma soprattutto nella famiglia Ifo” – il commovente ricordo di una collega.

“Siamo rimasti tutti profondamente scioccati e/o sconvolti. É stato molto difficile lavorare, ho visto più di una collega con gli occhi lucidi, gli uomini che per definizione non piangono erano ombrosi, ma purtroppo non abbiamo potuto interrompere le nostre attività, benché lo avremmo fatto ben volentieri”.