Antonella Ribisi e i due figli piccoli travolti e uccisi sul marciapiede in Germania: choc a Palma di Montechiaro

Una donna di 39 anni, Antonella Ribisi, originaria di Palma di Montechiaro, in provincia Agrigento, e i suoi due figli di 6 e 3 anni, Gabriel e Alessio, sono stati uccisi da un Suv Audi Q3 mentre stava accompagnando i bambini al centro sportivo in Germania.

La 39enne Antonella Ribisi investita sul marciapiede mentre accompagna Gabriel e Alessio al centro sportivo

É accaduto a Esslingen am Neckar, nei pressi di Stoccarda. I tre sono stati investiti sul marciapiede martedì 22 ottobre. É in corso una indagine per stabilire la dinamica dell‘incidente mortale. L’auto era guidata da un 54enne del luogo, rimasto ferito, sul quale la polizia tedesca sta conducendo le indagini anche per accertare se abbia assunto sostanze stupefacenti o alcol.

Tra le ipotesi al momento valutate anche un malore dell’automobilista. Scene strazianti al momento dell’intervento di soccorritori e forze dell’ordine. Anche i poliziotti intervenuti sul posto non avrebbero trattenuto le lacrime. Fiori e disegni sul luogo della tragedia. I funerali di Antonella Ribisi e dei figli dovrebbero celebrarsi in Germania.

Pupazzi e fiori per i due fratellini morti

La tragedia a Esslingen am Neckar: sul luogo della tragedia in lacrime anche i poliziotti

“Sgomento e profondo cordoglio – dice il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino – per questa tragedia che ha colpito dei nostri concittadini emigrati. Ci stringiamo attorno alla famiglia per questa immane tragedia. La città tutta, oggi, è a lutto. Ci affidiamo al Signore affinché possa aiutare la famiglia a sopportare questo enorme dolore. Nel giorno dei funerali proclamerò il lutto cittadino”.