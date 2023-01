Arresto Matteo Messina Denaro, Totò Schillaci era in clinica: ‘Di colpo il far west’

Magari avrà sgranato gli occhi come a Italia 90 quando si è trovato nelle fasi concitate dell’arresto di Matteo Messina Denaro alla clinica Maddalena, a Palermo. Salvatore Schillaci si trovava nella struttura palermitana quando il boss, latitante da 30 anni, è stato bloccato dai carabinieri del Ros.

L’ex attaccante azzurro era alla clinica Maddalena di Palermo: ‘Il blitz mentre mi apprestavo ad entrare’

“Stavo aspettando di entrare, dopodiché, intorno alle 8.15, ho visto tutti i poliziotti incappucciati entrare e ci siamo fermati” – ha spiegato il capocannoniere del mondiale italiano. ” Non ho visto nulla, eravamo tutti bloccati ma di colpo è diventato il Far West” – ha spiegato l’ex attaccante, che ha chiuso la carriera in Giappone, a La Repubblica.

Il 58enne aveva raggiunto la clinica palermitana, dove Matteo Messina Denaro curava il tumore al colon, per effettuare delle terapie. Schillaci ha riferito che al momento del blitz stava fumando una sigaretta e si apprestava ad entrare al bar. “Un manicomio” – ha aggiunto Totò Schillaci.