Arresto Matteo Messina Denaro, le cure in clinica sotto falso nome: l’attentato a Costanzo e De Filippi, si infiltrò al Parioli

Ha tentato una breve fuga prima di consegnarsi ai carabinieri del Ros ed ammettere: “Sono Matteo Messina Denaro“. La latitanza del boss mafioso, considerato l’erede di Totò Riina e Bernardo Provenzano, è finita dopo 30 anni alla clinica Maddalena, a Palermo, dove stava effettuando delle cure per un carcinoma al colon dal 2021 sotto il falso nome di Andrea Bonafede.

Aveva appena effettuato un tampone prima che fosse bloccato dai militari al bar. Alle 9:35 di lunedì 16 gennaio Diabolik, uno dei suoi soprannomi, è uscito dalla clinica per entrare nel blindato degli uomini dell’Arma tra gli applausi dei palermitani. Un blitz che arriva a 30 anni dall’operazione Belva che portò all’arresto di Totò Riina il 15 gennaio 1993. Da tempo sembra che i carabinieri, coordinati dalla Procura, seguivano Alessio, come si firmava nei pizzini.

Messina Denaro, malato oncologico, era stato sottoposto ad un intervento chirurgico l’anno scorso. In manette anche un fiancheggiatore, Giovanni Luppino, originario di Campobello di Mazara (Trapani), che l’aveva accompagnato a La Maddalena per le terapie che stava seguendo.

Il boss di Castelvetrano (provincia di Trapani) è stato trasferito dalla caserma San Lorenzo all’aeroporto di Boccadifalco per essere portato in una struttura carceraria di massima sicurezza. Si era parlato di una sua latitanza in Spagna e in Albania ma negli ultimi anni le indagini si erano concentrate sul triangolo Castelvetrano, Marsala e Trapani. Una rete di fiancheggiatori l’aveva protetto durante il periodo di latitanza.

Il primo a scrivere il nome di U siccu sul registro degli indagati fu Paolo Borsellino nel 1989. Nel 1992 Messina Denaro fa parte del commando composto da mafiosi di Brancaccio e della provincia di Trapani, inviato a Roma per mettere a segno un attentato nei confronti di Maurizio Costanzo (in auto con Maria De Filippi) e per uccidere Giovanni Falcone e il ministro Claudio Martelli. Era riuscito anche ad infiltrarsi al Parioli con un complice. Tra i condannati per le stragi di via D’Amelio e Capaci.

É uno dei mandanti del sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo che venne rapito il 14 novembre del 1993 all’età di 12 anni da un commando di mafiosi travestiti da poliziotti mentre lasciava il maneggio dove era andato a cavallo. Dopo tre anni, l’11 gennaio 1996, verrà strangolato e sciolto nell’acido su ordine di Giovanni Brusca. Playboy e amante delle belle donne, si racconta che frequentasse festini organizzati da signore di una certa età dell’alta borghesia con studenti universitari.