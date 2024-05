Ascoli, non rientra a casa: lo zio lo va a cercare e trova l’auto in fondo a una scarpata, morto 20enne

Non era rientrato a casa nella notte tra sabato 4 e domenica 5 maggio e lo zio l’ha iniziato a cercare dopo l’allarme lanciato dai genitori. Stefano Velea è morto all’età di 20 anni per le conseguenze di un tragico incidente stradale lungo la strada provinciale di Lisciano. Il giovane viveva ad Ascoli Piceno.

Stefano Velea stava rientrando a casa dopo una serata con gli amici

La sua Opel Corsa, per motivi in corso d’accertamento, è andata sbattere violentemente contro il parapetto di un ponte ed è volata per circa dieci metri. Nessuno si è accorto di quanto era accaduto al giovane di origini rumene. Intorno alle 10:00 lo zio, che lo stava cercando disperatamente, è transitato lungo la strada – nella frazione Gabbiano di Civitella del Tronto – al confine tra le Marche e l’Abruzzo ed ha notato l’Opel Corsa di Stefano Velea in fondo alla scarpata con il corpo del nipote a bordo. Un’immagine che non dimenticherà più.

L’auto è andata a sbattere contro il parapetto ed è precipitata per una decina di metri: il 20enne ritrovato dallo zio

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per le operazioni di recupero del corpo e dei resti della vettura , completamente distrutta e priva del tettuccio. Per il ventenne non c’è stato nulla da fare. Probabilmente era deceduto da ore e non si esclude che fosse morto sul colpo. Valea stava rientrando da una serata trascorsa con gli amici in un locale. Sotto choc i genitori. La camera ardente è stata allestita all’ospedale Mazzoni di Ascoli.