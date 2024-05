Asia malata di tumore, interviene Mattarella su Instagram dopo gli insulti sui social

“Asia ho visto il tuo video e sei bravissima. Complimenti per la tua forza e auguri” Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è entrato su Instagram per commentare il video di una bambina malata.

Il presidente della Repubblica Mattarella scrive ad Asia sui social: ‘Complimenti per la tua forza’

Affetta da un tumore e costretta a curarsi, la bambina di 14 anni è circondata dall’affetto dei medici e degli impiegati dell’ospedale Santobono Pausilipon di Napoli. É stato lo stesso ospedale a diffondere un video nel quale la ragazza suona il pianoforte e un commento di questo video sono arrivati ​​il ​​saluto e l’incoraggiamento di Mattarella. Asia è una ragazzina di Sala Consilina, nel Salernitano ed è costretta a passare diversi giorni in ospedale e naturalmente passa molto del suo tempo sui social.

Asia con Rocco Hunt

La 14enne di Sala Consilina lotta contro un tumore all’ospedale Santobono Pausilipon

Incredibilmente proprio sui social è diventata bersaglio degli haters. Lo ha raccontato la mamma Rossana a Ondanews, decidendo di rendere pubblici alcuni dei commenti più cattivi. La cosa deve aver colpito il presidente che, tramite il profilo Instagram del Quirinale, ha voluto fargli sentire la sua vicinanza.

“Asia ha iniziato a raccontare della sua malattia sperando ed aspettandosi solidarietà e parole di conforto. E invece, incredibilmente, ha ricevuto offese ed insulti talmente gravi da lasciare tutti noi senza parole, ma non Asia, lei le parole le ha e le usa con il garbo e tutta la forza dei suoi 14 anni” – ha spiegato la mamma.

Insultata anche per aver perso i capelli, la replica: ‘Scusa se faccio la chemio per un tumore che non ho deciso di avere’

La giovane è stata insultata anche per aver perso i capelli per via della chemio. Frasi orribili alle quali ha risposto con la stessa determinazione con la quale sta affrontando la malattia. “Scusa se faccio la chemio per un tumore che non ho deciso io di avere”. L’adolescente ha incassato anche il sostegno di Rocco Hunt e Luca Argentero oltre che dei compaesani di Casa Surace con un simpatico videomessaggio.