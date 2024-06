Assalita da cane corso ad Alessano, la 97enne Maria Petrucci muore dopo 5 giorni di agonia

Non ce l’ha fatta Maria Petrucci, la 97enne di Alessano, in provincia di Lecce, aggredita giovedì 6 giugno nella propria abitazione dal cane corso di suo nipote forse perché spaventato dalle grida della donna.

Maria Petrucci è stata aggredita dal cane corso del nipote

La 97enne aveva riportato ferite molto profonde al volto e alla testa ed era stata ricoverata prima all’ospedale di Tricase dove era stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Dopo l’operazione Maria Petrucci era stata trasferita al reparto di rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce dove è deceduta lunedì 10 giugno.

La 97enne aveva riportato ferite profonde al volto ed alla testa

Per allontanare il cane dall’anziana, i carabinieri furono costretti a sparare all’animale. Il cane corso gravemente ferito era stato preso poi preso in carico dal servizio veterinario della Asl e trasferito al canile di Alessano dove sarà tenuto in osservazione per 15 giorni. In virtù del tragico epilogo della vicenda sarà quasi certamente sequestrato. Si tratta di un esemplare maschio di quasi 7 anni,