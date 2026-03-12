Droni iraniani su Dubai: colpito un palazzo a Creek Harbour, evacuati i residenti

Attacco nella notte: due droni colpiscono la città
Notte di tensione a Dubai, dove almeno due droni provenienti dall’Iran avrebbero colpito la città.
Secondo quanto riferito da fonti citate dall’agenzia Adnkronos, uno dei velivoli si sarebbe schiantato contro un edificio nella zona di Dubai Creek Harbour, mentre un secondo drone sarebbe esploso in un’area aperta nel quartiere di Al Jaddaf.
Le autorità locali hanno confermato che un incendio è scoppiato in un edificio residenziale, ma le squadre di emergenza sono intervenute rapidamente riuscendo a domare le fiamme.
Nessun ferito ma residenti evacuati
Il Dubai Media Office ha spiegato che tutti gli abitanti dell’edificio colpito sono stati evacuati in sicurezza.
L’incendio, causato dall’impatto del drone, è stato rapidamente controllato dalla Protezione Civile.
Secondo le informazioni ufficiali, non risultano feriti.
Le autorità hanno inoltre invitato i cittadini a seguire solo i canali ufficiali di informazione e a restare in luoghi sicuri.
L’Iran parla di base con soldati americani
La versione diffusa dai media iraniani è però diversa.
Secondo la televisione di Stato IRIB, l’edificio colpito a Dubai sarebbe stato utilizzato come “nascondiglio per soldati americani”.
Sul canale Telegram dell’emittente è stato pubblicato anche un video che mostra fiamme provenire da una finestra ai piani alti di una torre.
Le autorità degli Emirati Arabi Uniti, tuttavia, non hanno confermato la presenza di militari statunitensi nella struttura.
Difese aeree attivate negli Emirati
Il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti ha dichiarato che nella notte si è verificata una nuova ondata di droni e missili lanciati dall’Iran.
Le difese aeree del Paese sarebbero entrate in azione per intercettare le minacce in arrivo.
Secondo quanto riferito dalle autorità, i forti rumori avvertiti in alcune zone del Paese sarebbero stati causati proprio dalle operazioni di intercettazione.
Nuova allerta dopo l’attacco
L’allarme è tornato a suonare anche nelle prime ore del mattino.
L’Autorità nazionale per la gestione delle emergenze, delle crisi e dei disastri degli Emirati ha invitato la popolazione a rimanere prudente e a monitorare gli aggiornamenti ufficiali.
Le difese aeree, secondo quanto comunicato, stanno continuando a rispondere a possibili minacce missilistiche e droni in arrivo dall’Iran.
Drone struck a tower in Dubai, destroying a floor reportedly housing American facilities inside the building.— Thomas Keith (@iwasnevrhere_) March 12, 2026
Additional footage shows Dubai Creek Harbour tourist district, with thousands seen fleeing the area as the attack unfolded. pic.twitter.com/1wIunuDp7r
Un episodio che alza la tensione nella regione
L’attacco con droni su Dubai rappresenta un episodio che rischia di aumentare ulteriormente la tensione nel Golfo.
L’incidente arriva infatti nel pieno della crescente crisi tra Iran, Stati Uniti e Israele, con diversi Paesi della regione coinvolti indirettamente nel conflitto.
Per ora il bilancio resta limitato ai danni materiali e a un incendio rapidamente spento, ma l’episodio dimostra quanto la situazione nel Medio Oriente resti estremamente delicata.