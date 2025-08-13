Malibu, attacco di un puma a una bambina di 11 anni: ferita ma fuori pericolo

Momenti di terrore a Malibù, un puma ha attaccato una bambina

L’aggressione improvvisa nel cortile di casa

Una tranquilla domenica pomeriggio a Malibu, in California, si è trasformata in un momento di terrore quando un puma ha aggredito una bambina di 11 anni all’esterno della casa di famiglia. L’episodio è avvenuto nei pressi della Pacific Coast Highway e di Encinal Canyon Road, mentre la giovane stava dando da mangiare ai polli nel cortile.

L’intervento della madre e la fuga del felino

Secondo quanto riferito dal Dipartimento della Pesca e della Fauna Selvatica della California, il felino ha attaccato la bambina alle spalle, mordendole un braccio, una gamba e la parte bassa della schiena. Le grida della vittima hanno richiamato l’attenzione della madre e di uno dei fratelli, che si sono precipitati in suo soccorso.

In quei momenti, il puma ha iniziato a inseguire la donna e il ragazzo. L’animale è stato infine messo in fuga dal rumore di una pistola elettrica azionata da un altro membro della famiglia. La bambina, trasportata al Los Robles Regional Medical Center, ha riportato ferite giudicate non gravi ed è ora fuori pericolo.

L’intervento delle autorità e l’abbattimento dell’animale

Gli agenti dello sceriffo della contea di Los Angeles, intervenuti sul posto, hanno messo in sicurezza l’area fino all’arrivo degli operatori della fauna selvatica. Questi ultimi hanno rintracciato un giovane maschio di puma nelle vicinanze e lo hanno abbattuto. Il corpo è stato trasferito a un laboratorio forense di Sacramento per le analisi del DNA, che stabiliranno se si tratta dell’esemplare coinvolto nell’aggressione.

Attacchi di puma: un fenomeno raro ma pericoloso

Dal 1986 a oggi, il Dipartimento Fish and Wildlife ha registrato 27 attacchi confermati di puma contro esseri umani nello Stato della California, la maggior parte dei quali non fatali. L’ultimo episodio mortale risale a marzo 2024, quando un 21enne è stato ucciso nella contea di El Dorado.

Non si tratta del primo caso nella zona: lo scorso settembre, un puma aveva aggredito un bambino di 5 anni nel Malibu Creek State Park, ferendolo in modo lieve. In quell’occasione, come accaduto domenica, l’animale era stato abbattuto per ragioni di sicurezza pubblica.

La scorsa settimana, una madre di Carson ha salvato il suo bambino dall’attacco di un animale, in quel caso un coyote. L’animale ha iniziato a mordere e trascinare via un bambino di 6 anni in un parco locale; la madre è intervenuta e ha spaventato il coyote.

L’allerta sicurezza e i consigli degli esperti

L’attacco di Malibu ha riportato alta l’attenzione sui rischi legati agli incontri ravvicinati con la fauna selvatica in aree residenziali vicine a zone naturali, spingendo le autorità a rinnovare l’invito alla prudenza, soprattutto per chi vive o trascorre tempo all’aperto nelle aree frequentate da grandi predatori.