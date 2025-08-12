Dramma sul Lago d’Iseo: Frisca Lisa Laygo muore travolta da una barca davanti al marito

Frisca Lisa Laygo è morta travolta da una barca

Choc a Predore per la drammatica morte della 64enne madre di un figlio

Un drammatico incidente ha scosso la comunità di Predore, sulla sponda bergamasca del Lago d’Iseo. Nel pomeriggio di martedì 12 agosto, Frisca Lisa Laygo, 64 anni, di origine filippina e cittadinanza italiana, ha perso la vita dopo essere stata investita da un’imbarcazione mentre si trovava in acqua per una nuotata sotto gli occhi terrorizzati del marito.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto attorno alle 17:00, all’altezza del locale Molo 31. La donna era entrata in acqua con una tavola per godersi il bagno, quando una barca a motore, in fase di manovra, l’ha colpita.

L’impatto mentre faceva il bagno e i tentativi di soccorso

Chi era al timone non si sarebbe accorto della presenza della donna in acqua. L’impatto è stato violento: Frisca sarebbe stata colpita alla testa, per poi scomparire sotto la superficie. Solo quando il corpo è riemerso, le urla di bagnanti e passanti hanno richiamato l’attenzione dell’imbarcazione.

Alcuni testimoni si sono tuffati immediatamente per soccorrerla, riuscendo a trascinarla a riva. Sono stati eseguiti tentativi di rianimazione in attesa del personale sanitario dell’AREU 118, ma ogni sforzo si è rivelato inutile.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Clusone e la Guardia di Finanza per i rilievi. Le cause esatte dell’incidente sono ancora in fase di accertamento: si dovrà stabilire se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza e quale sia stata la dinamica precisa dell’impatto.

Una comunità sotto shock

Frisca Lisa Laygo era una figura conosciuta e benvoluta a Predore, dove viveva con il marito e il figlio. Amava il lago e vi si recava spesso per nuotare, in particolare nella spiaggetta del paese. La sua morte ha lasciato sgomenta l’intera comunità, che ora si stringe attorno ai familiari.