Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Dramma sul Lago d’Iseo: Frisca Lisa Laygo muore travolta da una barca davanti al marito

DiGiuseppe D'Alto

Pubblicato: 12 Ago, 2025 - ore: 23:38 #barca, #Lago d’Iseo, #Predore
Frisca Lisa Laygo è morta travolta da una barcaFrisca Lisa Laygo è morta travolta da una barca

Choc a Predore per la drammatica morte della 64enne madre di un figlio

Un drammatico incidente ha scosso la comunità di Predore, sulla sponda bergamasca del Lago d’Iseo. Nel pomeriggio di martedì 12 agosto, Frisca Lisa Laygo, 64 anni, di origine filippina e cittadinanza italiana, ha perso la vita dopo essere stata investita da un’imbarcazione mentre si trovava in acqua per una nuotata sotto gli occhi terrorizzati del marito.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto attorno alle 17:00, all’altezza del locale Molo 31. La donna era entrata in acqua con una tavola per godersi il bagno, quando una barca a motore, in fase di manovra, l’ha colpita.

L’impatto mentre faceva il bagno e i tentativi di soccorso

Chi era al timone non si sarebbe accorto della presenza della donna in acqua. L’impatto è stato violento: Frisca sarebbe stata colpita alla testa, per poi scomparire sotto la superficie. Solo quando il corpo è riemerso, le urla di bagnanti e passanti hanno richiamato l’attenzione dell’imbarcazione.

Alcuni testimoni si sono tuffati immediatamente per soccorrerla, riuscendo a trascinarla a riva. Sono stati eseguiti tentativi di rianimazione in attesa del personale sanitario dell’AREU 118, ma ogni sforzo si è rivelato inutile.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Clusone e la Guardia di Finanza per i rilievi. Le cause esatte dell’incidente sono ancora in fase di accertamento: si dovrà stabilire se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza e quale sia stata la dinamica precisa dell’impatto.

Una comunità sotto shock

Frisca Lisa Laygo era una figura conosciuta e benvoluta a Predore, dove viveva con il marito e il figlio. Amava il lago e vi si recava spesso per nuotare, in particolare nella spiaggetta del paese. La sua morte ha lasciato sgomenta l’intera comunità, che ora si stringe attorno ai familiari.

Di Giuseppe D'Alto

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Morte di Abiyah: condannati i genitori, la sorella rompe il silenzio sul culto e la dieta estrema

Ago 12, 2025 Redazione
Attualità

Carlo Panizzo annegato a Cavallino Treporti, fiori, candele e messaggi di dolore: ‘Bellissimo angelo’

Ago 12, 2025 Redazione
Attualità

Studente di 21 anni annega nel lago Sinizzo: cordoglio e dolore all’Aquila

Ago 12, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Sport

‘Anche asciugarmi i capelli ora è difficile’: Monica Seles racconta la sfida contro la miastenia gravis

Gossip e TV

Belen Rodriguez scoppia la passione in Sardegna, bacio e nuova fiamma: chi è

Attualità

Dramma sul Lago d’Iseo: Frisca Lisa Laygo muore travolta da una barca davanti al marito

Sport

Donnarumma fuori dal Psg: il saluto amaro ai tifosi e la scelta “al 100%” di Luis Enrique

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.